基隆好孕補助2萬元 最快7/1上路

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）為鼓勵基隆市民安心生孕，基隆市政府於今天宣布推出「基隆好孕乘三」計畫，補助孕婦產檢車資、營養品及孕裝費，合計新台幣2萬元，最快7月1日開放申請。

市府社會處今天在市府貴賓室舉行記者會，社會處長楊玉欣說，少子化是當前各國政府面臨的人口問題，為了減輕孕婦負擔，市府要給孕婦最大的支持，鼓勵市民安心生、放心養。

楊玉欣表示，「基隆好孕乘三」計畫能夠讓孕婦及胎兒都獲得最好照顧，相關經費經市議會同意後，最快在7月1日起開放申請，補助對象為設籍基隆市孕婦，須持孕婦健康手冊、戶籍資料、郵局存簿等資料，至戶籍地區公所提出申請，每人每一孕期僅限申請2次，最高補助2萬元，非以胎數為補助單位。

基隆市政策推廣大使楊寶楨說，「基隆好孕乘三計畫」考量到孕婦面臨的生活需求，將會是基隆有史以來最貼心、最有愛的幸福政策。

社會處指出，「基隆好孕乘三」計畫內容包含產檢車資補助6000元、營養品每月補助1000元，最多12個月，共計1萬2000元，孕裝費補助2000元，合計補助2萬元。（編輯：張銘坤）1130518