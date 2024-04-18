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聯訪口誤蝙蝠「產卵」 謝國樑致歉

2024/4/18 21:30（4/18 21:51 更新）
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基隆市長謝國樑（圖）日前出席安樂室內兒童樂園啟用活動受訪時口誤稱蝙蝠「產卵」，會後經提醒意識到自己說錯，隨即表達歉意並再次受訪更正。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年4月18日
基隆市長謝國樑（圖）日前出席安樂室內兒童樂園啟用活動受訪時口誤稱蝙蝠「產卵」，會後經提醒意識到自己說錯，隨即表達歉意並再次受訪更正。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年4月18日
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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市長謝國樑日前出席安樂室內兒童樂園啟用受訪時，提到劉銘傳隧道內已「有看到蝙蝠有產卵」，經記者提醒，蝙蝠是哺乳動物為胎生，謝國樑意識到口誤，立即表達歉意並修正。

謝國樑16日上午在市務會議會後記者會，宣布前民眾黨發言人楊寶楨將擔任基隆政策推廣大使，隨後與楊寶楨一同前往婦幼福利服務中心7樓，出席安樂室內兒童樂園啟用。

安樂室內兒童樂園提供多項遊戲設施，除有小火車過隧道、兒童版電動汽機車，馬卡龍色系球池，還有互動式投影遊戲等設施，謝國樑並與孩童玩耍同樂。

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謝國樑接受媒體聯訪時表示，安樂室內兒童樂園是基隆市第5座室內兒童樂園，也融入更多地方特色，樂園內隧道裝飾，就是基隆最有名的劉銘傳隧道，近日劉銘傳隧道出名是因為在隧道裡面，已經「有看到蝙蝠有產卵」，委辦單位希望他能應景將蝙蝠圖案貼在裝飾隧道洞口。

聯訪結束後，經在場記者提醒，蝙蝠是哺乳動物為胎生，謝國樑立刻意識到口誤「說錯了，對不起，對不起」，並再次接受媒體聯訪更正。基隆市政府發言人呂謦煒今天晚間表示，謝國樑在現場已意識到說錯並修正，對於造成錯誤，表達誠摯的歉意。（編輯：方沛清）1130418

#楊寶楨
#基隆市
#謝國樑
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