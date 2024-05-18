越共提名國家主席人選 公安部長蘇林出線

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（中央社記者陳家倫胡志明市18日專電）越南國家主席與國會主席自3月下旬接連下台後，越共已就這兩項職務提出新人選，分別為越南公安部部長蘇林、越南國會常務副主席陳青敏。

越通社（VNA）報導，越南共產黨第13屆中央委員會第9次全體會議今天上午閉幕後，越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）與各重要領導開會聽取國家情勢，並指導、部署將來的工作。

阮富仲祝賀越共中央已就提名越共中央政治局委員、公安部部長蘇林（To Lam）為國家主席人選，以及提名越共中央政治局委員、國會常務副主席陳青敏（Tran Thanh Man）為國會主席人選的方案達成高度一致。

越南第15屆國會第7次會議預計於5月20日開幕，會議分為兩期，第一期為5月20日至6月8日；第二期為6月17日至27日。會議期間預計將正式通過這兩項人事案。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，今年67歲的蘇林來自越南北部興安省（Hung Yen），是越共第11、12、13屆中央委員，越共第12、13屆政治局委員，越南國會第14、15屆代表。

蘇林身為公安部長是越南反腐運動的執行要角，他也是中央反腐敗反消極指導委員會副主任，主任則是阮富仲。

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陳青敏今年62歲，來自越南南部的後江省（Hau Giang），有經濟碩士學位。陳青敏是越共第11、12、13屆中央委員，越共第12屆中央書記處書記，第13屆政治局委員，越南國會第13、14、15屆代表。

陳青敏2021年4月被選為越南國會副主席，在前國會主席王廷惠（Vuong Dinh Hue）辭職後，今年5月2日被國會常務委員會指定負責國會常務委員會與國會的活動。（編輯：馮昭）1130518