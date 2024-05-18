流麻溝十五號7月日本上映 女主角盼與受難者同在

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北18日電）描述白色恐怖女性政治受難者的電影「流麻溝十五號」從台灣前進國際影展後，7月26日在日本上映。女主角之一余佩真表示，很開心透過表演與受難者同在，希望促成交流。

負責日本發行的太秦株式會社負責人小林三四郎透過電影公司說，每個人都要記得、理解並傳承學到的事物，他要讚揚「流麻溝十五號」製作團隊和導演周美玲勇氣，很高興能在日本上映這部電影。會社

促成日本上映的幕後推手江口洋子首次看完「流麻溝十五號」就決定要推薦給日本觀眾，「很多日本人不知道這部片所描繪的歷史事實，在這部電影中，不僅導演能夠真實地描繪歷史，還真實地描繪了在那裡生活的人們，演員們的表演也很精彩。」

「思想，何罪之有？」余佩真表示，她很喜歡導演切入這段歷史的觀點，希望藉電影促成理解與交流，很開心能以表演方式與台灣傷痕、政治受難者同在，想邀對台灣歷史有興趣的日本民眾觀影。

演員連俞涵說：「翻閱一段歷史，是讓有些事永不遺忘，這些不遺忘，不是為了去恨，而是為了擁抱傷痕，也為了之後還能愛。」

演員徐麗雯表示，很珍惜用表演認識白色恐佈的機會，有些感知打開會影響一生，希望這部作品讓觀眾沉浸、思考甚至行動，也謝謝日本對台灣的友好。

「流麻溝十五號」是湠台灣電影股份有限公司首部作品，改編自作家曹欽榮作品「流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他」，講述1950年代女性政治受難者到綠島集中營「思想再教育」真實故事。（編輯：李明宗）1130518