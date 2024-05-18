亞大醫院員工家庭日500醫護歡聚 宛如嘉年華

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）亞洲大學附屬醫院今天舉辦員工家庭日活動，院內醫護報名人數突破500人，現場宛如嘉年華會，響應世界手部衛生日，院方提醒醫護人員及照顧者應注意洗手時機，預防感染風險。

亞洲大學附屬醫院今天舉辦員工家庭日活動，現場有超過50個吃喝玩樂等不同性質攤位進駐，宛如嘉年華會般精彩。

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亞洲大學附屬醫院發布新聞稿，院長許永信表示，全體醫護人員近年來始終堅守在抗疫第一線，為民眾健康把關付出龐大心力，所幸隨著揮別疫情陰霾，生活步入常軌，內部討論後希望藉由舉辦家庭日活動，邀請醫護人員及家人暫時拋下辛勞的工作，享受片刻的輕鬆。

適逢5月有多個與醫療健康相關的重要節日，包括國際家庭日（5/15）、護理師節（5/12）、世界手部衛生日（5/5）以及國際無菸日（5/30）等，院方規劃一系列衛教及慶祝活動，包括優良護理師表揚、無菸日宣導、五癌預防篩檢推廣以及手部衛生帶動唱等。（編輯：陳政偉）1130518