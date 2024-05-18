失智症研究躍國際 許景琦爭取巴黎科學論壇掛國旗

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市維新醫院院長許景琦等人發表失智症研究的論文，刊登「國際分子科學期刊」，許景琦12月將前往巴黎參加科學論壇，他成功爭取主辦方同意在會場懸掛國旗、播放台灣歌曲。

國內精神科名醫許景琦在今年4月的「國際分子科學期刊」，發表「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智的病人間之差異」的論文，這篇論文由8名醫師共同研究，許景琦身為第一作者，今天召開記者會發布訊息。

許景琦表示，他取得美國約翰霍普金斯大學公共衛生博士學位，發表的「台灣精神病患人球現象之研究」獲彭博公共衛生學院評為2016年最佳論文。這次是他的第2篇研究論文，30年前，他任職高雄榮總就有研究發想，直到近年有了大數據分析，才完成研究。

許景琦感謝中山醫學大學健康數據科學中心、台北榮總傳統醫學部及清華大學指導教授們協力，以美國國家阿爾茲海默氏症聯絡中心20多年來搜集到的4萬6513個案例，找出1896個案例符合實驗對象，對照神經精神盤點問卷發現，蛋白質除以類澱粉沉積能夠直線反映失智病人的認知分級。

他說，2018年，日本的田中耕一發表有關阿茲海默症的研究報告，以腦內類澱粉的沉積與正子攝影檢測失智程度。而他的研究則是直接用腦脊髓液的蛋白質除以類澱粉沉積，也可獲得一樣的診斷目的，診斷費用更低，未來可應用在早期失智症檢測上。

許景琦身為該論文第一作者，他將在今年12月參加巴黎舉行的科學論壇，並擔任國際精神衛生及精神醫學會議裡同題目的主講人。

他表示，要求主辦單位在會場懸掛國旗並播放台灣民謠「安平追想曲」來紀念曾祖父過去在台南七股以扁擔挑鹽的生活，獲巴黎主辦方認同與感動，同意播放充滿台灣味的歌曲。（編輯：謝雅竹）1130518