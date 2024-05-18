公共浴池泡腳池挨批溫度常不足缺水 北市調查補救

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（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市議員陳怡君指出，北市府設有免費公共浴池及泡腳池，但常有水溫不足、缺水等情形，另前山公園附近水管則不斷冒溫泉水。產發局今天表示，將通知專業技師調查補救。

民進黨台北市議員陳怡君透過質詢資料指出，市府設置5座免費公共浴池和泡腳池，分別為冷水坑公共溫泉浴池、前山公園男女公共浴池、泉源公園泡腳池園區、復興公園泡腳池園區、硫磺谷泡腳池園區。

她說，以前山公園男女公共浴池最搶手，因浴池水源是中山樓原湯，受長輩青睞，可惜的是公共浴池女湯溫泉水一直無法補滿，曾有近20名長輩擠在約3坪浴池泡澡，連四肢也無法伸展。

陳怡君表示，有民眾陳情，中山樓前水管日前曾有多處不停地冒溫泉水，直言浪費，且因前山公園女湯溫泉水遲未補滿，認為可能是因水管常漏水，導致缺水且有溫度不足等情況。

她說，像北投區泉源公園溫泉泡腳池因受0403地震影響，疑因混到自來水導致溫度下降，市府從14日起暫停開放，建議民眾使用復興公園泡腳池，但此公園泡腳池僅開放一池，質疑為何公共浴池或泡腳池會持續缺水。

陳怡君指出，產發局應針對免費公共浴池及泡腳池增加儲水槽或添購加熱棒，不要因為是免費設施在維護管理部分就很隨便。

對此，台北市產業發展局發新聞資料表示，中山樓園區內管線漏水，派人查勘發現，此溫泉管線不是前山公園湯屋溫泉管線，為珍惜溫泉水源，已緊急包紮避免溢流，並告知相關單位發現異常可立即通知。

產發局指出，至於公共浴池或泡腳池有溫度不足等情形，將通知專業技師針對異常降溫溫泉井進行井況調查，找出降溫等問題後著手改善補救。（編輯：張銘坤）1130518