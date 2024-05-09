北市二殯新大樓電梯空橋標示不清 議員批缺失多

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（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市立第二殯儀館新大樓去年底分階段啟用，議員指出缺失很多，包含地下停車場及電梯指示牌不清、電梯未貼許可證等。殯葬處今天表示，會立即改善並制定標準流程因應。

台北市議會下午召開民政部門定期大會，台北市民政局等單位列席備詢。民進黨籍議員洪婉臻質詢，二殯新大樓改建費用約新台幣21億元，但啟用至今，仍有很多缺失，導致民眾抱怨連連。

她說，新大樓地下停車場曾出現消防設備被撞毀，導致灑出泡沫水，電梯標示及路線不清楚，民眾易混淆，如電梯連空橋雖有設站牌標示，卻未在明顯處貼標示，且曾有長輩被卡在二殯新大樓電梯且向市府陳情。

洪婉臻指出，殯葬處預計要用二備金買電視和設電梯指示燈，但相關規劃應在設計施工時就完成，為何至今還要花二備金，針對相關問題應限期改善。台北市殯葬管理處長張世昌答詢，會派員巡視及加強改善。

民進黨議員陳怡君也質詢二殯新大樓議題，她說，二殯新大樓有許多與消防安全、交通安全有關缺失，連民眾上親子廁所都差點被偷窺。

陳怡君指出，二殯新大樓電梯樓層顯示門板過低，且無輔助電梯樓層顯示器，和未張貼使用許可證，地下停車場停車在席偵測有狀況，身障停車位設計導致乘客難下車。

她說，接獲民眾投訴先前使用二殯新大樓親子廁所，因廁所門無法未對齊造成歪斜，差點被偷窺，且新大樓未有消防栓及滅火器標示圖，4廳堂僅1個滅火器，且產地是在中國，要求盡快改善缺失。

殯葬處發布新聞資料指出，會全面檢視二館新大樓滅火器及緩降機等設備，有缺漏或待更換設備，就立即更換。

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殯葬處表示，至於二殯新大樓電梯到樓燈、停車場在席車位顯示、行人穿越線及指標優化，會與施工及停車場廠商等單位共同改善優化。

殯葬處指出，二館新大樓電梯使用許可證，因廠商遺漏未把張貼電梯內，將要求廠商儘速補貼，電梯已取得使照、安全無虞；另親子廁所門未密合、地下停車場排水問題，因仍在初驗階段，將要施工廠商改善，且為因應相關設備狀況，將訂定標準程序處理。（編輯：張銘坤）1130509