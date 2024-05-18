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高中生捷運新店區公所站外賣菜引關注 校方：家長練習他獨立

2024/5/18 17:53（5/18 18:12 更新）
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捷運新店區公所外有高中生協助長輩賣菜引發關注。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
捷運新店區公所外有高中生協助長輩賣菜引發關注。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者黃旭昇新北18日電）高中生在新店區捷運站協助賣菜，身世坎坷引發關注。教育局今天表示，學生家境與經濟尚可，就學及生活穩定。校方表示，學生家長是讓他賣菜學獨立；社工持續關懷，感謝外界關心。

網友在臉書（Facebook）社團發文與貼照片表示，捷運新店區公所站，每天下午4時都會看到1名高中生與長輩一起賣蔬果。文章引起社會愛心關注。

貼文網友說，自己常買，也呼籲路過民眾一起消費。貼文引起熱情回應稱，男學生從國小就開始幫忙賣菜，許多人都曾消費，讓祖孫早些回家休息。

媒體今天報導高中生的坎坷身世，不論平日晚上或假日，都幫忙賣菜。報導並敘述其家庭背景、父母的經歷，及學生的健康狀況，希望大家以行動支持學生。

也有網友回應，之前有人謊稱有急事，向賣菜的男學生借去當天賣菜的營業額，卻一去不回；網友大罵「真的很可惡，不要再騙了」。

對此，新北教育局傍晚回應中央社記者詢問表示，經瞭解，學生家境尚可，就學及生活穩定，無家庭經濟問題。奶奶考量訓練其獨立工作能力，才會在國中時開始，安排孩子練習賣菜。後續將督請學校關懷生活及學習，給予必要幫助。

這所學校下午透過臉書貼文，感謝外界關心，但學生已領相關補助，師生也曾團購其蔬菜，盼大家經過時，能給他友善的微笑，或購買所需即可，無須過度關注。

學生的姑姑透過學校轉述，孩子雖無法享受父母的關愛，但在爺爺、奶奶與姑姑的照顧下，依然健康成長，暫不需要額外協助。社會局早派2名社工介入協助，也感謝很照顧這名學生的卓姓導師。（編輯：張銘坤）1130518

#社會局
#捷運
#新北教育局
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