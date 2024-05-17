新北男孩患骨腫瘤堅持到台東讀木工 獲總統教育獎

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）住新北市男孩黃鈺傑，罹患「巨大細胞瘤」，但堅持到台東念公東高工家具木工科，雖身體不適仍能樂觀面對，多次全國競賽奪牌，獲選今年總統教育獎。

台東縣私立公東高級工業職業學校今天發布新聞稿表示，繼5月7日教育部解除公東高工專案輔導學校的好消息之後，今天又傳來振奮人心的好消息，家具木工科同學黃鈺傑同學榮獲「2024總統教育獎」。

黃鈺傑透過新聞稿表示，國中時期就很嚮往公東高工的教學績效，一直以就讀公東高工為第一志願，但是在一次疼痛就醫時發現自己患了「巨大細胞瘤」的良性骨腫瘤，這種疾病對骨頭造成嚴重損害且易復發，甚至可能轉移到其他部位成為惡性腫瘤。

因家住新北市，父母親考量就醫及照顧方便，拒絕他選讀台東公東高工，在一次次的溝通後，他才踏上了公東高工之路。

黃鈺傑說，在公東的3年，深刻感受到公東高工師長在教學、生活教育及生活照顧的用心，在師長身教言教之下，除了學習到木工的專業技能外，更奠定正確的人生觀。感謝陪伴3年的老師及同學，讓他這個遠離家鄉的人有賓至如歸感受，「台東是我第二個故鄉。」

導師傅湘涵表示，黃鈺傑展現了與同儕截然不同的成熟思想，雖然身體不適仍能樂觀面對，展現強烈的上進心及求知慾，無論是學業還是技能方面，成績始終名列前茅。

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傅湘涵表示，黃鈺傑在2年級就榮獲第53屆全國技能競賽家具木工職類金牌，並在112全國學生技藝競賽中獲得了家具木工職類金牌，今年3月又榮獲第54屆全國技能分區賽門窗木工職類銀牌獎，充份展現對學習的高度熱誠和追求卓越的態度，「黃鈺傑的卓越表現令人矚目也是同學學習的榜樣，更是公東高工的榮耀」。

公東校長李恭榮表示，在公東高工師長的指導下，黃鈺傑找到了自己在木工領域的興趣和目標，除了全國技能競賽，贏得金牌和副國手的佳績外，近期黃鈺傑與公東高工「木後花絮」社團榮獲教育部青年發展署第1屆青志獎之佳行獎，這些成就令人矚目，也成為了學弟學妹學習的榜樣。黃鈺傑他的勇氣和堅持將塑造出一個非凡的人生，並逐步實現他的目標。（編輯：黃世雅）1130517