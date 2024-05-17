自閉生陳柏睿獲總統教育獎 想成為「基隆周杰倫」

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）基隆市明德國中學生陳柏睿雖因自閉症屢遭挫折，但他不放棄投入最愛的音樂領域屢獲佳績，期盼未來能成為「基隆的周杰倫」，在音樂領域能有更多貢獻，榮獲「2024總統教育獎」。

基隆市政府教育處今天發布新聞稿指出，教育部今天公布「2024總統教育獎」得獎名單，頒獎典禮訂於7月5日舉行，頒發獎助學金新台幣15萬元，勉勵獲獎學生。

教育處表示，陳柏睿無論在生活學習和人際溝通遭遇數不清挫折，從幼兒園起，就因無法承受太大的聲音，加上身體不願意被觸碰，經常無預警衝出教室，獨自躲在遊具間痛哭。

教育處指出，陳柏睿也因無法理解4個字以上短句，聽不懂同學說「你要來玩嗎」而總是孤單一人，另外，母親為了教會陳柏睿表達「不要」，狠心地推倒陳柏睿，告訴他「說不要，我就不推你」，陳柏睿還是不懂母親為什麼要推他，母子只能絕望地抱緊痛哭。

教育處表示，陳柏睿柏除展現運動方面才華，上小學後，在一次教會主日的舞台上，看到爵士鼓表演，兩眼一亮，從此踏入音樂領域，除了爵士鼓外，也涉獵鋼琴、小提琴、吉他、北管等樂器，因為興趣加上苦練，榮獲「2022全國爵士鼓大賽特優獎」和「2022國際音樂大賽樂人獎」等佳績。

教育處表示，陳柏睿從音符找回自信，計劃持續鑽研古典與流行音樂領域，希望未來成為「基隆的周杰倫」，在音樂領域對社會能有更多貢獻。

基隆市政府教育處代理處長楊桂杰表示，陳柏睿接受自己的特殊性，雖然屢遭挫折仍不放棄，找到生命中的曙光，獲獎實至名歸。（編輯：張銘坤）1130517