幾近全盲楊蓁艾用心聽功課 獲表揚新北優秀學生

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市今天表揚模範生代表，土城國中學生楊蓁艾視力幾近全盲，憑自身努力「聽」功課，同學協助她「摸」教具，贏得新北科展甲等。她下午與家人開心接受優秀身心障礙學生表揚。

市長侯友宜今天在市府表揚380名模範生代表，及30名優秀身心障礙學生，並鼓勵學生培養好的品德，互相幫助和平相處，讓自己成為學習典範，將來在社會有更好的成就。

視力近全盲的土城國中學生楊蓁艾，在母親陪同下受獎，她因罹患後天性雙眼急性綠內障（青光眼），視神經受傷害，只有殘存視力。

母親接受聯訪時表示，女兒罹病後，很快學會定向訓練、生活重建、以輔具幫助生活與學習，樂觀個性未被重大人生轉變擊垮。感謝學校老師、醫師、同學相互照顧與幫助。

楊蓁艾說，會用心「聽」老師講解功課，對於幾何圖形的理解，同學用教具協助她以觸覺理解。她更努力學習各種視障資訊輔具，開拓新能力。

教育局說，楊蓁艾因聽覺特別靈敏，等於上帝又為她開了另一扇窗。因從小積極學習，國中也成為數理資優生，並與研究團隊參加新北市科學展覽，獲國中組生物科甲等。

佳林國中學生連敏哲因罹患線狀體肌肉病變，故顏面肌、四肢、軀幹會出現低張力、肌力軟弱，尤以呼吸肌最受影響，且須仰賴呼吸器，並依靠電動輪椅行動。

但連敏哲努力克服障礙、力爭上游，願意花時間練習說話，並和他人溝通及融入環境；甚至學習書法、爵士鼓、鐵琴等才藝，樂觀積極勤學向上。

母親受訪時說，孩子獲表揚是送給她最棒的母親節禮物。（編輯：張銘坤）1130511