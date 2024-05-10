設計群繁星榜首在公東高工 林郁玲錄取北科大

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）113學年度科技校院繁星放榜，公東高工14名學生皆上榜，其中4名錄取國立大學。室內空間設計科學生林郁玲以全國設計群第1名成績，錄取國立台北科技大學工業設計系產品設計組。

台東公東高工今天發布新聞稿表示，除林郁玲外，錄取國立大學的還有建築科陳宥安，以全國建築群第3名錄取國立台灣科技大學建築系；機械科陳信享以全國機械群第4名錄取國立雲林科技大學工業工程與管理系；電機科黃啟均錄取國立高雄科技大學–半導體工程系。

林郁玲透過新聞稿表示，很開心拿下設計群全國榜首，學校除技術之外也非常注重學科的教學，另外也很注重學生的多元發展，像是加強英語文的學習能力，以及參加達文西國際發明展等，這些滋養成就了現在的她，讓她在設計群裡以榜首之姿填上理想的大學。

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林郁玲表示，也很感謝一路上幫助她的老師，尤其是班導師林國芬，除了在學業方面的幫助外，在職涯發展上也提供許多建議。期許在下一個階段能夠更加精進，發揮所長。

公東校長李恭榮表示，日前公東高工已順利被教育部解除專輔，期待可以持續培養更多優秀的學生，在各個領域發揮所長，讓學生可以走出自己的一片天，也感謝家長肯定公東高工的績效。（編輯：謝雅竹）1130510