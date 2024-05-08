教育部解除專案輔導 公東高工：永續經營育英才

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）教育部解除台東公東高工專案輔導對象，學校今天提出包括積極招生、計畫爭取經費、發展學校特色等措施，讓學校不退場、永續經營。

教育部昨天召開私校退審會，公東高工、育仁高中、興華高中、宏仁高中等4所私中的財務都有改善，被免除列專輔學校。

公東高工今天在校門掛起「公東高工，自強不息，解除退場，永續經營」標語，告訴外界財務危機已解除，同時也召集學生告知好消息，讓學生安心學習。

校長李恭榮今天召開記者會，首先感謝總統蔡英文、政務委員林萬億、教育部長潘文忠、前立法委員劉櫂豪以及企業界的幫助解決，公東高工的財務困境。

李恭榮表示，雖然解決財務缺口，但還有後續老舊宿舍改建，學生的教育器材更新等，都需要經費，因此學校規劃從4面向來闢財源，首先要努力招生，讓家長對公東高工有信心，公東高工永不退場。接著提計畫爭取經費和發展學校特色。

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以及持續募款幫助弱勢學生，最後是善用學校知名的教堂，舉辦活動收取經費，也可以在教堂內販售學生作品和開課，開闢財源讓學校永續經營。

公東高工新聞稿表示，去年被列入專輔學校，在困境中，全校師生努力以赴，在112學年度學生技藝競賽榮獲6座金手獎、2024全國分區技能競賽斬獲共24面獎牌、2023年全國高中職專題競賽榮獲第1名、2023台東縣青少年創意發明競賽榮獲特別獎、金牌、銀牌3項大獎。2024全國高中職專題企劃競賽榮獲第1名等獎項、第五屆「環太平洋國際廚藝大賽」獲銀牌獎等亮麗成績。（編輯：郭諭儒）1130508