任內落馬 中國農業農村部長唐仁健被查

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（中央社台北18日電）中共中央紀委國家監委網站今天通報，中國農業農村部黨組書記、部長唐仁健涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查和調查。唐仁健是繼前外長秦剛、前防長李尚福之後，本屆政府第3名任內落馬的部長。

中共中央紀委國家監委網站18日下午通報，唐仁健涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

此前，時任外交部長秦剛、時任國防部長李尚福先後於去年7月及10月被免職，官方迄未公布原因，外界猜測可能分別涉及婚外情和貪腐等。

根據中國農業農村部發布，唐仁健3天前還曾公開露面，15日出席在陝西咸陽舉辦的「全國鄉村人才工作會議」。

據發布，會前，唐仁健還在咸陽市調研黨建引領人才返鄉創業、「頭雁」帶動農民培訓就業和農業科技人才推動產業技術創新等情況。

截至18日晚上7時，中國農業農村部網站尚未撤下唐仁健的領導簡介。

公開簡歷顯示，61歲的唐仁健曾任中共中央財經領導小組辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任、國務院扶貧開發領導小組副組長等職。

2014年，唐仁健調任廣西，出任廣西自治區政府副主席；2017年調升甘肅省委副書記、省長；2020年12月任中央農村工作領導小組辦公室主任、農業農村部黨組書記與部長。

唐仁健還是中共20屆中央委員。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1130518