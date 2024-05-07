疑捲火箭軍醜聞 前中國防長魏鳳和「重現」官媒

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（中央社台北7日電）傳違紀「出事」的前中國國防部長魏鳳和久未公開露面，但官媒央視昨天播報一則前全國大人副委員長遺體火化新聞時出現了魏鳳和的名字，分析指這顯示魏鳳和可能已走出「漩渦」。

香港星島日報今天報導，前中國全國人大常委會副委員長烏雲其木格遺體昨天在北京火化，魏鳳和的名字在央視新聞聯播出現。畫面顯示，魏鳳和與戴秉國、常萬全、趙克志等幾名前國務委員聯名向烏雲其木格送上花圈。

中共領導人今年春節前夕看望退休元老時，官媒新華社列出受到看望的130多名元老姓名，獨缺前國務委員、前防長魏鳳和，引發其「出事」的猜測。

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70歲的魏鳳和出身導彈部隊，2012年擔任第二炮兵（導彈）部隊司令員，2015年出任首任火箭軍司令員，2018年3月擔任國務委員、國防部長，去年3月卸任，由李尚福接替。李尚福疑似捲入火箭軍腐敗案，去年10月被免去國務委員、國防部長職務。

報導表示，魏鳳和去年9月底缺席國慶招待會，春節又不在看望名單，因此引發捲入火箭軍腐敗案的猜測。不過，名字「重現」央視，顯示魏鳳和可能已走出漩渦。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1130507