中國軍工骨幹企業高層被查 國防機構動蕩新跡象

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（中央社台北9日電）據通報，中國電子科技集團副總經理何文忠涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。中國電科是中央直接管理的「國有重要骨幹企業」，生產各種高科技軍事裝備，英媒形容這是中國國防機構動蕩的新跡象。

中共中央紀委國家監委網站7日通報，中國電子科技集團有限公司黨組成員、副總經理何文忠涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

中新網8日報導，何文忠於1970年出生，中共黨員，曾任中電科光電科技有限公司黨委書記、執行董事等，中國電子科技集團有限公司總工程師、科技委常務副主任、資產管理部主任（兼）等。

2023年5月，何文忠任中國電子科技集團副總經理、黨組成員，直至被查。他最後一次公開亮相是今年3月22日，參加北京市與中國電科集團有關深化合作會談活動。

據中國電子科技集團官網介紹，該公司是中央直接管理的「國有重要骨幹企業」，「是中國軍工電子主力軍、網信事業國家隊、國家戰略科技力量。」

中國電科有47家國家級研究院所、17家上市公司在內的700多家企事業單位，及20多萬名員工。

網站又指，作為軍工電子主力軍，中國電科緊緊圍繞「能打仗、打勝仗」的根本標準，「落實2027年實現建軍百年奮鬥目標的任務部署」，持續提升電子訊息、網路軍工及自主可控能力，加快網路訊息體系建設，加強國防科技自主創新，全面提升武器裝備供應鏈保障水平。

英國金融時報9日報導，中國反腐敗機構調查中國最大軍事裝備供應商之一的高管人員，是中國國防機構出現動蕩的新跡象。

報導指出，目前中國當局沒有通報何文忠的案件是否與前國防部長李尚福或中國火箭軍被指涉貪有關。中國電科與中國軍隊有密切的合作，生產各種高科技軍事裝備，包括預警雷達，還設計無人機、導航和電子戰系統，是全球最大的國防集團之一。

中國電科聲稱是中國國內唯一一個軍工集團，為軍隊所有部門包括太空作戰部提供服務。

報導指出，中國電科受到美國制裁，其中一家子公司、生產監控設備的海康威視也被美方制裁。

報導指出，何文忠是中國電科第十一研究所所長，該研究所研究可用於精確導引武器的固態雷射和紅外線探測器技術。

中紀委去年曾通報，在對中國電科的歷次檢查中發現了一些問題，並收到一些關於領導幹部問題的線索。中國電科則表示，這導致了今年的「整改」工作。

中共解放軍去年出現反貪腐風暴，掌管核武庫的火箭軍領導層遭整肅清洗，李尚福也被免職。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1130409