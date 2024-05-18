歷史建築里港郵便局修復開工 重現在地發展面貌

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）位於里港中心的歷史建築「里港郵便局」，為屏東縣內僅存的日治時期興建郵便局，縣長周春米今天主持修復工程動工儀式，最快明年底完工，成為里港的文化新地標。

周春米會中表示，里港郵便局見證里港鄉在日治時期郵便電信事業發展歷史，深具建築與文化價值，在郵電協會及電信協會、里港鄉公所、地方民代共同協助下保存下來，縣府於2015年登錄為歷史建築，並向文化部爭取新台幣3000多萬元修復經費，活化再利用。

屏東縣文化資產保護所指出，里港郵便局原為1897年設立的阿里港郵便電信出張所，於1938年原地重建與命名，之後繼續發揮郵局、電信局功能，直到1975年郵局搬遷、1979年電信局遷移後才停止使用。

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里港郵便局是日治時期里港街區重要公共建築物，為典型日式風格，包含主棟營業大廳、附屬機能空間的後棟、提供住宿機能的官舍棟等3大部分，雖陸續有部分增建與改變，但外觀、裝飾與內部空間大致保持原貌，呈現出當時細緻的建築工藝，透過修復活化，讓民眾認識里港地區發展的歷史面貌。

文資所表示，修復工程工期約400天，預計明年底完工，期待修繕完成後，讓歷史建築風華再現，並且串聯周邊文化與歷史資源，重塑里港核心區新風貌，進而帶動地方藝文發展。（編輯：郭諭儒）1130518