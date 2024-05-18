澳洲婦攜毒入台遭逮起訴 網路出現聲援請願連署

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）一名澳洲籍女子去年12月間涉嫌從馬來西亞攜帶海洛因及古柯鹼抵台時遭海關及航警局查獲，桃園地檢署依毒品罪嫌起訴。案發後，在網路有人發起聲援這名女子的請願連署行動。

根據桃園地方檢察署今天公布的起訴書指出，運毒集團在馬來西亞涉以美金1800元（約新台幣5萬8000元）代價將夾藏毒品的行李箱交由澳洲籍婦人黛比（Debbie）於去年12月10日攜帶抵台，在入境時因海關與航警察覺有異，攔檢後在行李箱的夾層發現毒品。

桃園地方法院表示，黛比落網後遭羈押，她否認犯案，供稱以為裡面是衣服，直到法院3月間審理時才坦承犯案，並供出是受前夫指使，同時聲請傳訊前夫到庭證述，但法官認為被告仍有與前夫勾串的可能，且女兒與前夫也有聯絡，所以禁止通信避免串供。

法院指出，黛比日前聲請停止羈押，但她原本僅計劃在台灣短暫停留，足見有逃亡之虞，加上黛比供稱的共犯前夫尚未到案有串證之虞。她雖指稱已數月無法與家人聯繫又不通中文、且對台灣食物無法適應，值得同情，但這些並非為是否羈押所審酌考量的因素，因此駁回聲請。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

案發後，在網路有人發起聲援請願連署行動，請願書陳述，黛比被關押在台灣，她被指控涉犯有未犯下的罪行，還指稱黛比有純潔善良的心，身為5個孩子母親的黛比可能面臨死刑或終身監禁，由於她不被允許與家人聯絡，因此呼籲民眾簽署聲援請願書，這份聲援請願書最後將提交法院。

根據這項連署行動網路資料顯示，截至5月18日下午1時許，已有2800多人簽署。（編輯：戴光育）1130518