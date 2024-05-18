總統接受BBC專訪：民主政體有能力形成嚇阻 台海仍可能維持和平

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（中央社記者陳韻聿倫敦18日專電）總統蔡英文近日接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，世界局勢如今已非常不同，許多跡象顯示一旦有相關方考慮發動侵略，各地民主政體（Democracies）有能力團結起來、形成有意義的嚇阻。

蔡總統說，因此，在審慎應對的前提下，台灣海峽維持和平的可能性依然很高。

BBC近日在官邸專訪蔡總統，首先就中國威脅提問，詢問總統是否認為在中國國家主席習近平領導下，中國對台灣的威脅升高，以及蔡總統和民主世界是否有理由對習近平的野心感到憂懼。

總統回應，習近平或許對台灣有自己的計畫，但她不認為相關計畫已完全確定。無論是世界或中國的局勢都在變化，特別是在2022年烏克蘭戰爭爆發後，世界局勢已經非常不同。

BBC提到，與前總統馬英九尋求與中國合作、和談不同，蔡總統任內採取措施多方強化台灣防衛，包括軍購預算倍增，國防預算在國內生產毛額（GDP）的占比由以往約2%提升至約2.5%，雖然許多人認為國防預算在台灣GDP的占比應達3%以上。

蔡總統表示，台灣的軍事能力提升不僅是因為台灣本身加強投資，也是因為有國際友人、特別是美國協助。

影片來源：BBC News

BBC指出，有意見批評蔡總統的軍事策略不切實際、甚至危險；考量中國的軍力超出台灣數倍，台灣無法期望憑一己之力嚇阻中國。對此，總統強調，台灣的策略重點是盡可能提高對方侵略和奪取台灣的成本。

為達此目標，台灣持續強化自身軍事能力，並與區域內友人合作、形成集體嚇阻。蔡總統指出，拿下台灣勢必得付出重大代價；中國領導層必須仔細衡量，是否已準備好付出代價。

BBC進一步詢問，有意見認為，台灣的邦交國極少、未參與任何正式的軍事同盟，且過去8年、特別是過去4年，台灣面臨的事實上是越來越凶險的情勢，蔡總統對此有何看法。

總統回應，台灣當然不能排除任何軍事衝突和侵略的可能性，但區域內各方的集體努力，事實上已對中國形成壓力。

總統指出，中國面臨的壓力不僅是在軍事，還有經濟層面；戰爭將對中國造成經濟後果，讓中國的經濟發展倒退數年、甚至數十年。因此，中國領導人必須思考「到底是拿下台灣、或是持續發展經濟和社會重要？」

美國總統拜登（Joe Biden）曾數次公開表示，美國將在台灣遭遇軍事攻擊時介入。不過，美國國務院往往會在拜登發表相關言論後，「澄清」美方對台政策未變。

BBC指出，部分人士不認同拜登公開做這樣的表示，認為這偏離美方行之有年的「戰略模糊」，反而陷台灣於更危險境地。

蔡總統回應，「我認為（戰略）模糊依然存在」，美國政府往往十分謹慎處理向公眾傳達的訊息。

多數台灣民眾希望維持台海現狀。BBC詢問，對蔡總統而言，「現狀」到底是什麼。蔡總統表示，她認為所有人都同意，包括台灣自主自決，有自己的政治體系和治理系統，有自己的憲法和法律，也有自己的軍隊。

總統指出，台灣有構成國家的所有要件，只不過沒有足夠的外交承認。中國當然會說台灣是中國一部分；至於台灣現階段代表什麼，應由人民詮釋，最重要的依然是台灣自主自決，是民主政體，享有自由民主和進步價值，且十分自豪。（編輯：張芷瑄）1130518