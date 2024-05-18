賴清德520就職演說 4大關鍵要素曝光

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（中央社記者溫貴香台北18日電）第16任正副總統將於20日就職，新政府的國安團隊拋出「穩健、自信、負責任、團結」4大關鍵要素，確保穩定現狀不受侵蝕與在世界上架台灣；國政則維持選戰過程中所強調的「民主和平繁榮」路線。

新政府即將上任，國安高層日前在內部一場簡報分析國內外最新4大情勢，與就職後處理問題的基本態度。首先，未來對內要持續面對行政、立法部門針對重大議題處理過程的不同意見；對外，面對中國對台灣各種侵擾的統戰跟手段，不管是軍事上每天都會發生的解放軍機、軍艦更具挑釁活動，包括金廈海域的禁、限制灰色地帶侵擾。

其次，在國際上，持續霸凌、孤立台灣或是奪取邦交國的舉措，甚至是在國際間上演法律戰，扭曲聯合國2758號決議等。

第三，中國進行各種態樣的訊息戰及認知戰。

第四，中國伸手到台灣內部政治當中，近期用懲戒名嘴方式，干預台灣言論自由空間，同時也利用政黨競爭分化台灣社會，甚至弱化國安法治的國會修法，這些手段都在壓縮與破壞兩岸正常交流的空間，同時也引發國際高度關注。

新任國安高層評估，未來國際社會將持續呼籲，透過各種雙邊與多邊發言，強調維持和平穩定重要性，繼續關注台灣。

準總統賴清德520就職演說基調，將延續及維持勝選當天的談話主軸，國安高層揭露其重要精神，未來執政團隊將呈現「穩健、負責任、自信、團結」4大重要態度。

國安高層人士進一步說明，新政府未來重大施政也將延續上述的精神以及賴清德在選戰當中所闡述的「民主和平繁榮」路線。

該人士表示，第1個元素維持「穩健」，主要延續過去幾年總統蔡英文執政基礎，讓台灣不論在全球經濟或是地緣穩定上扮演不可或缺的角色，同時在維持現狀的目標下，要持續與各方合作確保穩定現狀不受侵蝕，即使所謂「現狀」是在面對極大壓力之下，要投入更多努力用最穩健態度，「確保穩定現狀不受到侵蝕」。

第2個元素為「自信」，該高層表示，基於這段期間台灣在全球各領域的表現獲得國際肯定，當然也還有許多進步與發展空間，新任總統將展現「高度戰略自信」，持續推進各項國政，展現社會創新跟韌性，落實在世界上架台灣的精神。

高層說明，「世界上架台灣」是賴清德團隊在競選期間至今一直努力的方向，相信也是許多國人期待，台灣人的自信是源自於長期努力跟良善慷慨的態度，這在國際社會也有諸多肯定，「自信」也成為台灣面對國際社會的重要基礎。

第3個元素「負責任」，高層表示，新政府要對人民負責，也將跟世界共同面對全球挑戰，台灣是世界良善力量，也是負責任的成員，願意積極貢獻世界，共同面對跟因應諸多挑戰，台灣也將沉著以對、不卑不亢。

第4個元素「團結」，該人士說，台灣當前面臨中國各種手段分化社會遂行統戰工作，所以對內更需要投注更多努力團結國人，壯大台灣。這4項元素也都是因應未來走向「民主和平繁榮」路線的基本態度。

新政府國安團隊進一步闡述「團結」，朝野對立情況越演越烈，儘管面臨高度挑戰，但畢竟執政團隊是台灣民選的政府，「賴清德是台灣民選的下一任總統」，民意是最重要基礎，民主跟自由是施政的指南針。

至於國會衝突對立嚴重，該人士表示，民意為最大依歸，台灣民眾生活在這塊土地上，大家的生存與安全皆是共同利益，這也會是持續訴諸民意的重點。（編輯：潘羿菁）1130518