手機包保鮮膜藏會客菜 宜蘭監獄機警查獲

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（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）有民眾將手機以保鮮膜包裹藏在會客菜，並向業者訂購會客菜，請業者送到宜蘭監獄，所幸管理員機警查獲並未得逞，獄方已加強教育訓練，並採購X光機輔助，杜絕類似情形。

法務部矯正署宜蘭監獄今天表示，自稱林姓男子4月2日帶著備妥的12袋約1公斤會客菜，找上會客菜業者，並向業者訂購12袋約1公斤的會客菜，請業者送到宜蘭監獄給12名受刑人享用。

宜蘭監獄指出，業者將24袋打包裝入大袋後，上午10時30分送到宜蘭監獄物檢室，由於很少人一次送如此大量會客菜，管理員認為可疑，經檢查，在自稱林男交給業者的數袋會客菜，發現違禁品以保鮮膜包裹後，藏在會客菜底部，共查獲2支摺疊手機、MP4、充電器和SIM卡等違禁品。

宜蘭監獄表示，手機等用品雖是監獄違禁品，但非毒品等非法物品，獄方無權扣留業者，會客菜業者則稱不知情，經呈報矯正署政風室調查，監獄內部人員沒有勾串跡象。

宜蘭監獄表示，這次有賴第一線人員機警，未讓違禁品流入受刑人手中，獄方除會再加強教育訓練外，也已上網公告採購X光機輔助檢查，避免類似情事再度發生。（編輯：張銘坤）1130518