獲第3座ATP挑戰賽雙打金盃 何承叡鞋子有亮點

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣選手何承叡今天成為史上第4位奪得華國三太子國際男子網球挑戰賽男雙金盃的台將，巧合的是最近2次冠軍，他都是穿著不同色系鞋子上場，他笑著說，這說不定是幸運物。

何承叡一個月前剛與韓國搭檔南智星在世界職業網球協會（ATP）挑戰賽釜山站男雙封王，今天在華國三太子國際男子網球挑戰賽決賽，僅花51分鐘，以2個6比2收拾日本組合松井俊英與上杉海斗，奪得兩人合拍第2冠，也是個人第3座ATP挑戰賽金盃。

值得一提的是，何承叡也是繼2015年冠軍王介甫、2016年冠軍謝政鵬與楊宗樺之後，賽史第4位奪得雙打冠軍的台將，除了有台灣球迷見證，何承叡父母也在場參與這歷史性的一刻，今天一早從屏東北上觀賽的爸爸，更是感動落淚。

何承叡賽後受訪時透露，在今天冠軍賽前原本心情和先前在韓國釜山時差不多，但確定拿下冠軍那一刻，那股感動和在異鄉拿冠軍的感覺截然不同，他強調，能將冠軍留在台灣，意義很不一樣。

談到父母親在網球路上給予的支持，何承叡只有滿滿的感謝，他表示，「爸爸為了我打網球，做了很多學習，也讀了研究心理的書，他每天將書上所吸收的知識跟我分享，希望我更好。」

有趣的是，何承叡4月在釜山站男雙封王，當時腳上鞋子一藍一白，這次再次穿上同款鞋，只是兩腳色系互換，同樣嚐到冠軍滋味，他不禁直呼，「也許這是幸運物也說不定。」

談到與南智星搭配展現不錯的默契，何承叡相信，兩人未來還會有合作的機會，「我還是非常相信他，我想他應該跟我想法是一樣的。」

在結束今天賽事後，何承叡將再次展開國際賽征途，而提升世界排名將是他接下來的目標，他表示，「看到排名往上是我的動力，希望能穩定提升。」（編輯：陳政偉）1130518

台灣網球好手何承叡（右）與韓國搭檔南智星（左）18日在2024華國三太子國際男子網球挑戰賽男雙決賽，以2個6比2橫掃日本組合，勇奪冠軍。（大會提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年5月18日