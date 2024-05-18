三太子盃網球賽 何承叡攜韓籍搭檔奪冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣選手何承叡與韓國搭檔南智星今天在華國三太子國際男子網球挑戰賽男雙決賽，以2個6比2橫掃日本組合松井俊英與上杉海斗奪冠，這是2人合作以來第2座ATP挑戰賽金盃。

過去賽史曾有兩屆雙打金盃留在台灣，包括2015年王介甫與澳洲的伊布登（Matthew Ebden），以及隔年謝政鵬與楊宗樺，「台韓組合」則是史上第3次。

2024華國三太子國際男子網球挑戰賽今天在台北市網球中心展開決賽，何承叡與韓國的南智星今年4月曾攜手捧起釜山挑戰賽冠軍，這次兩人展現絕佳默契，前者擅長發球與底線進攻，後者擁有出色的網前截擊技巧，合拍以來第2度挺進世界職業網球協會（ATP）挑戰賽決賽。

「台韓組合」今天男雙決賽面對第4種子的日本組合松井俊英與上杉海斗，開賽就積極進攻，連保帶破取得2比0領先，隨後盤中再度成功破發，靠著南智星精彩截擊，將領先分數擴大至5比1，僅花20分鐘就以6比2搶下首盤。

「台韓組合」次盤同樣率先破發，儘管第2、4局面臨破發危機，所幸均一一化解，並在盤中再度出擊，面對盤末對手頑強抵抗，「台韓組合」臨危不亂，以6比2贏得勝利。

何承叡不僅與南智星奪得兩人合拍以來第2座ATP挑戰賽冠軍，這也是他生涯第3度在ATP挑戰賽男雙封王。（編輯：李亨山）1130518