外交部：誠摯歡迎印太國家慶賀團 出席520就職典禮

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（中央社記者吳書緯台北18日電）外交部今天表示，太平洋3友邦以及新加坡、韓國、澳大利亞、印尼等印太國家貴賓，應政府邀請於18日至22日分別率團訪台，出席第16任總統及副總統就職典禮，對此表達誠摯歡迎。

外交部透過新聞稿指出，來台祝賀的重要貴賓，分別為馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda Heine）暨夫婿與外交暨貿易部長卡內克（Kalani Kaneko，另譯：康仁德）夫婦，吐瓦魯國總理理泰歐（Feleti Penitala Teo，另譯：戴斐立）伉儷，帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）伉儷、國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）及參眾議員與傳統領袖等邦交國政要。

至於印太國家方面，外交部提到，新加坡前國會議長阿都拉（Hon. Abdullah Tarmugi）、韓國國會「韓台議員親善協會」會長趙慶泰，參議員澳洲西科內（Raff Ciccone）與佛西特（David Fawcett）等友好國家國會議員。

外交部表示，來台致賀貴賓在台期間，除將出席第16任總統、副總統就職典禮、外交部歡迎酒會等活動外，也將安排拜會相關部會及參訪各項政經建設與文化活動，了解台灣最新發展。

外交部強調，印太國家慶賀團訪台，充分彰顯台灣與區域內國家關係密切友好，並盼未來與相關國家，在既有良好合作基礎上，進一步深化及提升雙邊友好關係。（編輯：林克倫、張若瑤）1130518