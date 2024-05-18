台中水井嬰屍案 母生下不想要、父殘忍放浴缸溺斃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中18日電）30歲柯姓女子去年5月產下1名男嬰，30歲謝姓男友供稱男嬰出生後即死亡，將遺體丟棄在水井。檢警調查發現，柯女生產後不想留下小孩，謝男將男嬰放在浴缸淹死後棄屍。

台中市警察局東勢分局日前表示，今年1月12日凌晨2時多，接獲謝男至派出所自首稱，柯姓女友去年5月在東勢區住處產下1名男嬰，男嬰剛出生便死亡，他將男嬰棄置於在石岡區的租屋處後方水井。

檢警介入調查發現，謝男與柯女大學時開始交往，本在東勢區租屋同居，後來柯女懷孕隔月到婦產科檢查，胎兒已滿13週，謝男因經濟考量要求拿掉小孩，柯女不願，2人多次爭吵，謝男搬到石岡區租屋。

2023年5月，柯女在東勢區租屋處發現羊水破裂，謝男趕來幫忙接生，柯女在浴室內產下男嬰，但柯女突然表示不想要小孩，謝男將浴缸放滿水，將男嬰放入溺斃，以毛巾包裹死嬰，連同胎盤裝入塑膠袋內，帶回石岡區租屋處，將男嬰遺體放在神明廳下方，後來又將整袋遺體丟入租屋處旁的水井。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢警指出，謝男自首後，檢警前往水井撈出塑膠袋裝的嬰屍，早已腐爛，因此水井為地主灌溉作用使用，卻遭丟棄嬰屍，地主也未發現水有異，以此水澆灌農作物長達半年，消息傳出讓周遭鄰里驚恐不已。

全案上月偵結，檢方依據證人證詞及相關證據，將謝男、柯女依殺人以及棄屍罪嫌起訴，並依「兒童及少年福利與權益保障法」加重其刑，將由台中地院國民法官審理。（編輯：郭諭儒）1130518