大谷翔平日 自轟2分全壘打外帶跑回超前分

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（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊日本好手大谷翔平，今天不但在主場擊出2分全壘打，同時還在第7局跑回超前分。洛杉磯市議會正好也在今天將5月17日訂為「大谷翔平日」。

美聯社報導，道奇隊今晚在主場迎戰辛辛那提紅人隊，大谷翔平先是在第3局轟出本季第13轟，後來對手追平比數，他又在第7局跑回超前分，這場比賽道奇最終以7比3獲勝。

洛杉磯市議會稍早宣告，大谷為道奇隊效力期間，5月17日就是洛杉磯市的「大谷翔平日」。這位日本二刀流巨星去年12月與道奇簽下創紀錄的7億美元、為期10年合約。

大谷翔平在昨晚的比賽2個打數都沒建樹，不過今天表現卻不一樣。昨天也是他在道奇的首個「搖頭公仔日」，這次的促銷活動導致體育場外的交通打結，球迷排起長隊，爭相購買限量4萬件的這款紀念商品，其中一些很快就在網上以高價轉售。

大谷翔平在道奇的前47場比賽中打出30支長打，與前道奇隊暨名人堂成員斯奈德（Duke Snider）並列第一。大谷和隊友貝茲（Mookie Betts）也是大聯盟本賽季中唯二擁有超過100個壘打數的球員。

道奇今天在第7局與紅人戰成3比3平手時，大谷翔平先因野手選擇而上到一壘，後又因紅人游擊手德拉克魯茲（Elly De La Cruz）暴傳失誤上到二壘；接下來弗利曼（Freddie Freeman）獲保送後，史密斯（Will Smith）擊出安打，送大谷跑回超前分。弗利曼後來也在紅人投手克魯茲（Fernando Cruz）暴投後跑回本壘，拿下第5分。

第8局海華德（Jason Heyward）打出2分砲，終場道奇以7比3獲勝。（譯者：屈享平/核稿：張正芊）1130518