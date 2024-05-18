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呂桔誠：臺銀前4月獲利創高 對中曝險占比降至3.4%【專訪】

2024/5/18 09:28（5/18 10:00 更新）
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臺灣銀行董事長呂桔誠（圖）接受中央社專訪時表示，美中貿易戰不止是貿易戰，而是多層面的國家戰略競爭，兩國對峙迫使台商調整經營策略，臺銀也持續減降對中國曝險。中央社記者翁睿坤攝 113年5月18日
臺灣銀行董事長呂桔誠（圖）接受中央社專訪時表示，美中貿易戰不止是貿易戰，而是多層面的國家戰略競爭，兩國對峙迫使台商調整經營策略，臺銀也持續減降對中國曝險。中央社記者翁睿坤攝 113年5月18日
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（中央社記者張璦台北18日電）中國經濟不僅面臨地方債、房地產暴雷等內憂，外患亦是燙手山芋。臺灣銀行董事長呂桔誠接受中央社專訪時表示，他在2018年就提出「美中貿易戰不止是貿易戰」，而是涵蓋科技、金融等多層面的國家戰略競爭。

他認為，2隻大象對峙迫使台商調整經營策略，分散在中國生產基地集中的風險，臺銀也持續減降對中曝險集中度，對中曝險占淨值比從8年前的45%高峰，減降至目前為3.42%。

談及臺銀如何填補中港地區業務減少的盈餘，呂桔誠表示，近年臺銀做了不少轉型，除調整資產品質、精進負債管理，更積極發展「三駕馬車」策略，即企金、消金和公部門業務，均衡配置，若景氣、市場有任何變化，比如企金減降、消金可以補上，「失之東隅，收之桑榆」，是穩健經營的關鍵。

除臺銀已耕耘多年的企金、公部門業務，呂桔誠指出，消金近年為臺銀的貢獻成長顯著，去年消金授信餘額與房貸市占率均拿下全國第一，自2016年提出單一年新承作房貸金額新台幣1000億元，到2023年已連5年達成「2千金」，以今年來說，前4月已有940億元，達陣「2千金」目標的近1/2。

臺銀房貸業務帶來穩定收入來源的同時，逾放比僅0.09%、實質損失率也僅有0.0008%，究其背後結構，呂桔誠說明，臺銀房貸業務自住案件超過9成，大多數都是承作青安首購、公教族群，第3戶占不到1%，法人購屋甚至只占萬分之6，代表「體質是很棒的」。

他進一步表示，除了把定存引導為活存，以降低資金成本，有效利用資金也是轉型關鍵。8年來臺銀的新台幣存放比從約63%成長至現在的逾78%，多了15個百分點，若以臺銀4兆元存款規模計算，等於增加5、6000億元之放款，有效增加收益。

對照臺銀房貸餘額，從7年前的6000億元大幅成長至1兆1000億元，換言之，臺銀將充沛資金導引至青安、公教房貸等，不僅可替公司賺取利息收入，也兼具住者有其屋政策領頭羊象徵意義。

呂桔誠指出，改革者要手持2把刀，一手大關刀、一手手術刀，先為5、6000億元資金開闢去路，再雕出75個基本點（basis point）的存放利差，即可為臺銀創造45億元盈餘。

此外，呂桔誠表示，臺銀一向是新台幣市場的主導者，現在也積極吸收美元存款，戰術上是擁有賺錢的籌碼，包含可做SWAP（換匯交易）、同業拆借等，高層次的戰略思考，是要讓臺銀也成為美元市場的造市者（market maker），在各方面居領先地位。

走過8年轉型之路，呂桔誠說，現在的臺銀不僅是有效的政策任務執行銀行，也是有高度專業、多元獲利管道的商業銀行，反映在數據上，今年前4月稅前盈餘達約118億元，加計政策性任務則達152億元，雙創同期新高。

不過，他也強調，「我不願意說臺銀轉型已成功」，因為面對多變的國際政治經濟局勢，轉型必須持續、沒有止境。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1130518

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