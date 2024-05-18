展望台灣景氣 呂桔誠：AI半導體帶來機會、優於國際【專訪】

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（中央社記者張璦台北18日電）國內景氣朝復甦方向推進，臺灣銀行董事長呂桔誠指出，雖然傳產仍面臨挑戰，但AI商機為半導體產業帶起一片希望，加上台商資本回流、國內消費力道強勁，看好台灣今年經濟成長優於國際表現。

呂桔誠接受中央社專訪時表示，今年國際景氣持續受美國利率政策不確定性、通膨、俄烏戰爭、中東地緣政治動盪等變數影響，因此「成長會比較緩」。

他分析，台灣不同產業會有不同的課題，傳統產業仍舊面臨挑戰，人工智慧（AI）商機衍生的新需求，為半導體產業帶起一片希望、尤其是高階晶片，同時，台商資本回流，投資動能還是很強勁，國內消費力道亦然，台灣景氣預估呈「穩步增強」格局。

「我們的表現會優於國際」，呂桔誠說，這並非指台灣經濟成長率的絕對值會高於全球，而是國際總體表現，最好就是與去年持平，台灣表現則會比去年好。

此外，談及臺銀國際布局，呂桔誠指出，最大重點不在於銀行「賺多少錢」，而是支持台商走向全球，為其建構可靠的整合性金融服務，做「有根的國際化」，目前臺銀也是唯一在五大洲皆有據點的國銀。

晶圓代工龍頭台積電赴美國亞利桑那州鳳凰城設廠，為服務台積電與上下游產業鏈，臺銀鳳凰城代表人辦事處於2022年揭幕，成為第一個在亞利桑那州設立據點的外資銀行。

呂桔誠表示，為何臺銀有些據點是設辦事處、而非分行，但這就是戰略，以相對低且可控的成本，「站在巨人的肩膀上」，成就最大的效果，也就是透過與當地主導銀行發展策略結盟，運用其高功能分行設施，進而更周延地服務台商客戶。

他舉例，臺銀在日本長年與3間大型銀行密切合作，包括三井住友銀行（SMBC）、瑞穗銀行（Mizuho）以及三菱日聯銀行（UFJ）；在歐洲方面，已與德意志銀行（Deutsche Bank）簽署合作備忘錄（MOU）。

呂桔誠回憶，中東歐地區最大金融機構之一的奧地利第一儲蓄銀行（Erste Group Bank AG），5年前與臺銀簽訂MOU時，代表團選擇來台灣簽署，因為「想要多認識我們」，當時來台的奧地利第一儲蓄銀行集團董事西凱拉（Jozef Síkela），正是如今的捷克工業暨貿易部長。

呂桔誠表示，臺銀全球布局不僅是有策略性的，無形中也為國家拓展國際交流，提升台灣的世界能見度。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1130518