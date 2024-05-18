前懲戒法院長李伯道涉職場霸凌 個案評鑑不成立

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（中央社記者劉世怡台北18日電）懲戒法院前院長李伯道涉在院長期間職場霸凌，以言語羞辱工友及科長，司法院將李男移請個案評鑑。法官評鑑委員會認定，李男言行失當，未達重大惡意，未損司法威信，決議不成立。

李伯道去年3月被控性騷擾女部屬，司法院「性騷擾申訴處理評議委員會」評議李伯道性騷擾案成立，移請法官評鑑委員會進行個案評鑑。法評會去年12月間決議報由司法院移送懲戒法院職務法庭審理，建議撤職。監察院也通過彈劾，案件移送懲戒法院審理。

懲戒法院將2案併案審理，今年2月間首度開庭，但李伯道未出庭，由委任律師出庭。法官認定此件「有妨害善良風俗之虞」，裁定不公開審理。

另外，李伯道被控在懲戒法院院長任內，對於工友及科長為處理私務提出請假時，出言駁斥、質問，使2人請假受到不必要的阻礙。

李伯道被控於工友等2人未達其工作要求時，動輒指責，竟以「妳頭殼是裝什麼（台語）」及「讓機關蒙羞」等詞予以責備，李男職場上言詞、態度致2人感到畏懼，承受身心壓力。

司法院認定，李男言行失當，冒犯、羞辱及貶損工友等2人的人格尊嚴，已逾合理必要程度，損害友善職場，將李男移請法評會進行個案評鑑。

法評會日前認定，李男確實言行失當，但審酌他身為懲戒法院院長，為統籌院務及推展公務行政之目的，對2人所為言行不具重大惡意，應為其個人領導統御的處事風格，且此行為屬於法院內部管理措施失當，未損及司法威信，也未影響一般民眾的權益保障。

法評會審酌，李伯道整體行為的態樣、目的、方式、頻率、人數、受侵害的權利及所造成影響等一切情形，認定此件職場霸凌情節尚非重大，且與法官法規定要件不符，決議請求不成立。（編輯：戴光育）1130518