台中男失蹤逾1月 被發現連人帶車摔中橫邊坡亡

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）公路局太魯閣工務段施工人員昨天在台8線關原段施工，在路面下方約80公尺處發現1輛燒毀的自小客車及1具遺體，警方調查確認死者是1個多月前通報失蹤的台中42歲張姓男子。

工務段工程人員昨天上午8時許，於台8線120.8公里處施工時，發現道路下方有輛自小客車四輪朝天，立即通報警方。

花蓮縣消防局特搜大隊警消到場下切約80公尺，發現車輛有燃燒過痕跡，傷者在車外已明顯死亡，特搜人員協助上拉至路面。

新城警分局調查，依掉落車牌確認，車主是3月27日台中市警察局受理的張姓失蹤男子，因遺體呈現焦屍難以辨認，家屬抵達現場後，依車遺留物品指認是張男的車。

警方經調閱監視器，發現車輛最後影像是3月25日凌晨0時經過合歡派出所前，距離事故地點約6公里。

新城警分局表示，事故地點為易落石區且常起霧，護欄多處因落石等災害破損，接獲失蹤通報後有出動搜尋，但沒有尋獲，施工人員碰巧發現掉落車輛，才順利找到張姓男子。警方將與消防局調查現場，釐清事故發生原因。（編輯：郭諭儒）1130518