馬祖民俗文物館新常設展 記錄庶民戰地政務故事

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（中央社記者黃旭昇連江18日電）馬祖民俗文物館常設展區今天重新開放，加入「擺暝文化祭」等常民生活紀錄片，和馬祖軍事戰地政務標語及故事，盼成為民眾更瞭解馬祖深厚底蘊、歷史文化的最佳捷徑。

連江縣政府發布新聞表示，民俗文物館是馬祖最重要的文物寶庫，收藏並記錄歷史與空間環境的改變，不但是藝文研習及參訪據點，也是戰地政務轉型地方自治後的代表性建築。

國際博物館協會將每年5月18日定為「國際博物館日」，縣府文化處表示，配合民俗文物館3樓、4樓常設展更新，今天起舉辦「馬祖島嶼博物館518系列活動」。

文化處說，3樓為「探索島嶼」主題展，介紹馬祖民俗與宗教信仰、傳統禮俗、主要廟宇，播放馬祖元宵「擺暝文化祭」與「媽祖昇天祭」的紀錄片。

4樓主題是「戰地馬祖」，展示軍事標語、軍事建築元素，與「管教養衛」4字標語，透過口述影像、調查保存的文史資料，還原馬祖軍政管理時期，百姓的日常生活軌跡。

文化處新聞稿表示，推動「島嶼博物館」，今天1至4樓展區還有導讀歷史故事和文化遺產，讓遊客們穿越時空，感受馬祖古老魅力。文物館18日、19日兩天全館免收門票。

文化處說，馬祖極具世界遺產潛力，於2020年登錄4鄉5島為文化景觀有形文化資產。系列活動中，5月25日將走讀南竿49據點至56據點，揭開軍事歷史的神秘面紗。（編輯：張銘坤）1130518