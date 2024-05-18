民眾黨519集會 黃國昌：啟動台灣第三波民主改革

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（中央社記者郭建伸台北18日電）民眾黨明天將舉行519集會活動，民眾黨團總召黃國昌今天表示，希望總統當選人賴清德不要像總統蔡英文一樣，背棄過去的承諾，明天的集會活動，民眾黨希望透過草根群眾的決心行動，啟動台灣第三波民主改革。

總統當選人賴清德520就職，民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部前的北平東路封街集會，號召上千人參與。

黃國昌今天與民眾黨團副總召黃珊珊、民眾黨秘書長周榆修、新北市議員陳世軒召開「519草根決心行動」行前記者會，預告明天活動流程與規劃，並號召民眾走上街頭。

由於立法院會昨天審查攸關國會職權修法草案，朝野爆發嚴重衝突，多位立委受傷，黃國昌在記者會上向賴清德喊話，希望賴清德不要像蔡英文一樣，背棄過去的承諾，明天的集會活動，民眾黨希望透過草根群眾的決心行動，啟動台灣第三波民主改革。

黃國昌指出，民眾黨立委未來將提案召開修憲委員會，擬提出三權分立、廢除監察院、行政院長人事同意權、18歲的公民權等主張，未來將尋求跨黨派立委連署支持。

周榆修表示，他要問賴清德，昨天民進黨在立法院的狀況，「是公平正義、福國利民嗎，民進黨團總召柯建銘的決定，難道賴清德要背書嗎」，若是如此，他只能敬告民進黨未來永無寧日。

對於媒體會後詢問昨天院會朝野衝突情況，黃國昌說明，他不關心民進黨的派系，但不管哪個派系的民進黨立委，為何民進黨立委從立法院秘書長周萬來，到一般議事人員都攻擊。過去國會有衝突，也僅止於立委間，攻擊70餘歲的周萬來，「這是柯建銘的意思，還是賴清德的意思？」

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黃國昌強調，他對賴清德的國會議事攻防發聲內容「感到遺憾」，賴清德對昨天民進黨立委的暴力行為，一句話都沒說，「這絕對不是總統應該有的高度」。

至於是否參加520總統就職典禮，黃國昌回應，民眾黨主席柯文哲有其高度，黨團成員則自由參加，但昨天院會讓他的心理創傷蠻重的，且在議場度過3天相當疲憊，520能參加就盡量參加，會以工作為重。（編輯：張若瑤）1130518