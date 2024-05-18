范庫易克四重奏訪台 成員感情深厚自比小家庭

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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）來自法國的范．庫易克四重奏2015年奪得倫敦維格摩音樂廳國際弦樂四重奏大賽首獎後，邀約不斷，這次受邀訪台演出，第一小提琴家范．庫易克表示他們就像小家庭，大家都為此共同努力。

范．庫易克四重奏（Quatuor Van Kuijk）成員除了范．庫易克之外，還有小提琴家法夫勒布爾（ Sylvain Favre-Bulle）、中提琴家方索瓦（ Emmanuel François）與大提琴家康多（ Anthony Kondo）。范‧庫易克表示弦樂四重奏是否成功，合作夥伴的選擇極為重要，「當我們嘗試和新人相處時，2分鐘內就會有感覺。」

范．庫易克四重奏成立於2012年，在法國前輩易沙意四重奏與塔利希四重奏的加持之下，迅速成為法國最受矚目的弦樂四重奏團之一，音色圓潤，而且能量十足。范．庫易克四重奏成員分別出身巴黎與里昂國立音樂院，都是易沙意四重奏的學生。

第一小提琴家范．庫易克（Nicolas Van Kuijk）接受中央社專訪表示，他們來過台灣兩次，「印象中台灣是一個熱情的國家，台北則是一個既傳統又現代的城市，而且還有好吃的小籠包。」

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「弦樂四重奏對我們來說，都是一種人生經驗。我們住在一起的時間幾乎超過了和家人相處的時間。」范‧庫易克說他們4個人必須一起做決定，分享日常生活，一起吃飯，一起旅行，「我想我們是一個小家庭。而且我們很幸運，我們相處得很好。」

「法式古典范特西－范．庫易克四重奏」將於5月19日在成功大學成功廳，5月21日在國家兩廳院演奏廳演出。曲目包括德布西、佛瑞、拉威爾等知名弦樂四重奏經典之作。（編輯：李亨山）1130518