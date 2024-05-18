國父紀念館「跨時空對話」創意展 刻畫記憶

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）國立國父紀念館「跨時空對話」創意徵件今天舉辦頒獎暨開幕典禮，吸引上百件作品參賽，用圖像、文字書寫他們記憶中的國父紀念館，創意大獎得主分別獲得新台幣10萬元獎金。

這次創意徵件活動是國父紀念館首次舉辦，打破了年齡、國籍、性別等各種限制，評審委員根據創意性、在地連結性和提案表達明確性等標準進行評選，評選出最具潛力作品，讓國父紀念館成為更多元的文化與藝術平台。

自年初徵件至3月底，活動共吸引167件參賽作品，其中視覺圖像類作品居多，文字作品更包羅萬象，從小說、散文到詩歌、劇本應有盡有。

經過初審和複審，最終誕生2件創意大獎作品，分別為插畫設計師邱智億的「自然共榮‧文化薈萃」和陳加芸動畫團隊的「生活所在」，各獲新台幣10萬元獎金。另外選出5名優等獎、3名國父紀念館特別獎、6名評審特別獎及12名佳作獎。

國父紀念館館長王蘭生表示，國父紀念館因內部整修而休館，未來將啟動公共藝術設置計畫，藉由這次徵件活動，讓全民參與。其中最年輕的參賽者11歲，最年長者82歲，參賽作品透過不同世代、不同背景的對話，激發出新的思考和創意，期待得獎作品也能提供未來公共藝術設置時參考。

「跨時空對話」創意徵件展覽即日起至31日，在國父紀念館正門迴廊展出；現場除展出得獎作品，也規畫性平作品專區，結合與性平有關的創作8件，展現性別平等及國父博愛平等思想的現代價值。（編輯：李亨山）1130518

國立國父紀念館舉辦「跨時空對話」創意徵件活動，共吸引上百件作品參賽，打破年齡、國籍、性別等各種限制，18日熱鬧舉辦頒獎典禮。（國父紀念館提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年5月18日