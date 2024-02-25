國父紀念館26日起閉館 52年來最大規模整修打造進化版場館

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（中央社台北25日電）耗資超過新台幣16億元，國父紀念館大會堂暨周邊升級工程今天舉行開工祈福典禮，將閉館整修。國父紀念館未來將新增左右兩側坡道，民眾將直接進入地下1樓展場與商場，不受辦公時間限制。

開工儀式由文化部主任秘書陳登欽、國父紀念館館長王蘭生、王大閎建築研究與保存學會理事長徐明松、建築師王守正、附近里長及工程方等各界出席，在鳴炮、祥獅獻瑞等古禮祝賀之下順利完成儀式。這是國父紀念館52年以來最大規模的整修工程，重新整修後將成為升級版多功能場館。

陳登欽致詞時表示，國父紀念館去年榮登台北市最多人參觀的景點，這次徹底整修，「壓力非常大」。

國父紀念館於民國61年完工啟用，開館至今已逾50年，除古蹟建物外觀須修繕外，大會堂、展場及其周邊相關設施亦漸趨老舊，將於26日起休館進行主體建築整修工程。中央社記者鄭傑文攝 113年2月25日

陳登欽指出，文化部長史哲去年上任以後，隨即指示盤點所屬各項文化設施工程進度，要求務必都能趕上進度及最佳品質。目前國父紀念館及國家人權博物館終於在去年底完成工程招標，陸續開工。

王蘭生會後接受中央社記者專訪時表示，國父紀念館工程計畫整修重點除了古蹟外觀修復及屋頂防漏修繕外，大會堂及展場等服務設施的優化是重點。

王蘭生說，未來最大改變之一是國父紀念館內外空間聯繫會有大改變，國父紀念館兩側將會新增坡道，未來民眾從廣場就可以直接進入國父紀念館室內，館內也準備呼應信義區觀光人潮與民眾需求，規劃24小時服務，不被辦公時間所限制。

王蘭生指出，坡道連接國父紀念館地下1樓，未來這裡也將設計展覽區以及商場，將來賣場就可以與行政運作分開；大會堂後台將會拓寬，並增加升降系統以及吊桿系統，將視線不良的位置做調整。

休館期間，王蘭生表示，會同步啟動館內人員軟體升級，包括志工及前台服務等，對館員來說，休館不是休息，大家一起和硬體與時俱進。館內策展方式以及展方式也必須升級，對於如何敘述國父孫中山的方式也將重新思考，希望用更有趣的方式，呈現國父的歷史及精神。

目前國父紀念館公共建設計畫總預算經費為16億3200萬元，其中園區景觀改造工程已於112年11月完工驗收，並全面開放民眾使用，今年2月26日起國父紀念館將休館進行主體建築整修工程，預計115年第4季完工。（編輯：管中維）1130225

國父紀念館開館至今已逾50年，除古蹟建物外觀須修繕外，大會堂、展場及其周邊相關設施亦漸趨老舊，26日起將休館進行主體建築整修工程，優化大會堂及展場等服務設施，希望藉此達到多功能使用及全方位服務的目標，營造更友善平權的藝文場館。中央社記者鄭傑文攝 113年2月25日

文化部所屬國立國父紀念館25日於正門迴廊舉行「國父紀念館大會堂暨周邊設施升級工程」開工祈福儀式，文化部主任秘書陳登欽（前右5）、國父紀念館館長王蘭生（前右4）等人出席並合影。中央社記者鄭傑文攝 113年2月25日