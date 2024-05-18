中國海關停止日本水產品加工設施註冊效力

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（中央社台北18日電）共同社今天報導，中國海關部門本月起停止了日本境內水產品出口企業所有加工和保管等設施的註冊效力。沒有註冊就無法對中國出口。

共同社引述日本政府相關人士作了上述報導。截至目前，中國海關總署官網尚未見到上述的停止註冊效力公告。

不滿日本福島第一核電廠核處理水排放入海，中國海關總署去年8月24日公告全面暫停進口原產地為日本的水產品，迄今未開放。

報導說，直至今年4月，日本境內水產品出口企業設施的註冊都維持有效。目前不清楚中國此次措施會對日本出口水產品造成怎樣的影響。

報導提到，日本首相岸田文雄去年11月16日在舊金山與中國國家主席習近平會談時，要求中方立即取消暫停進口日本水產品的措施。兩國元首雖未達成共識，但同意透過對話找到解決問題的辦法。

報導說，日本貿易振興機構（JETRO）等正加緊在歐美和東南亞開拓取代中國的水產品銷售管道。

日本東京電力公司昨天宣布，福島第一核電廠核處理水排海於當天中午開始。這是第6波排海，預計至6月4日結束，排放量與前5波大致相同，仍為7800噸左右。

對此，中國駐日本大使館發言人17日表示，此次是日方第6次向海洋排放「核污染水」。在迄未確保安全可靠性的情況下，日方傾倒「核污染水」行徑一再推高周邊國家及海洋生態風險，令人深感憤慨。

中國駐日使館發言人稱，中方堅決反對日方單方面排海，這一立場是明確和一貫的。中方再次嚴正要求日方高度重視日本國內和國際社會關切，全面配合建立利益攸關方實質參與、獨立、有效的長期國際監測安排。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1130518