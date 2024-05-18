民眾黨519集會 教育部籲降低對國中會考的干擾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北18日電）台灣民眾黨預計19日下午發起「519草根決心行動」。教育部今天表示，攸關19萬餘名考生的國中教育會考，考到中午12時30分才結束，希望主辦單位降低對鄰近試場的干擾。

總統當選人賴清德520就職，民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部前的北平東路封街集會，號召上千人參與。

「519草根決心行動」將於下午2時正式開始，國中教育會考最後一科英語（聽力），則是從中午12時5分考到12時30分。雖然兩者隔了一段時間，但英聽需要全神貫注，不能有任何噪音干擾。根據統計，鄰近集會地點的台北市成功高中考場，共有545名考生，教育部已加派試務人力，並透過台北市政府、警方和主辦單位持續協調。

教育部國民及學前教育署長彭富源表示，雖然會考不會考到下午2時，但還是有考生、家長擔心，主辦單位可能提前測試音響，與會民眾也可能會沿路喊口號，影響到試場安寧。

彭富源表示，除了試前的溝通協調，明天試務單位也會加派6名周邊人力，在試場周邊建立聯繫窗口，確保不會有突發狀況影響試場安寧。

教育部次長林明裕表示，民主社會集會遊行是法定的權利，但明天依然是攸關19萬餘名考生的國中教育會考，希望主辦單位能夠考慮考生的權益，「一定要降低所有的干擾，維護考試的公平。」

根據教育部統計，國中教育會考第一天缺考率最高為1.32%，和往年差不多。考生違規以「提前或逾時作答」最多，目前統計有88件；其次為「隨身放置非應試用品」48件，整體應試情形良好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今天第3節國文科時，有一名考生考試前坐在非自己座位的空位上，被監試人員發現後制止，並被提報為交換座位應試的違規；該考生後來又於考試中被發現將私人物品放在座位上，再被登記隨身攜帶非應試用品的違規。

全國試務會副主任委員陳良傑表示，同一名考生於第4節考寫作測驗時，仍然有交換座位的行為，因此又被登記一次違規。依照規定，違規事件先由監試委員紀錄，後續經各考區試務會討論確認，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議，才會決定處理方式。（編輯：陳政偉）1130518