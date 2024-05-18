日經：蔡英文堅毅促進台灣地位 引領民主變革

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（中央社台北18日綜合外電報導）總統蔡英文即將卸任，日經亞洲形容，她堅毅推動台灣地位提升，是華語世界最具權力女性，在外交及社會層面留下個人印記，且是台灣民主、性別平等及社會福利的變革性人物。

日經亞洲（Nikkei Asia）以「蔡英文，堅毅的台灣宣傳者，結束歷史性總統任期」（Tsai Ing-wen, Taiwan's steely promoter, wraps up historic presidency）為題，報導蔡總統留下的政治遺產。

報導提及，台灣本月稍早首次主辦國際「人權新聞獎」（Human Rights Press Award）頒獎典禮時，蔡總統是場上明星。她致詞時表示：「儘管面臨區域新興和不斷增加的挑戰，臺灣將繼續捍衛民主、自由和人權。」

報導指出，這是蔡總統令人熟悉的一再重複論述。當前世界正面臨威權主義擴張，身為領導人的蔡總統將台灣定位為自由堡壘，尤其是面對台灣海峽彼岸的鄰居中國。

蔡總統的盟友稱讚她不只是台灣民主的變革性人物，也對性別平等及社會福利帶來變革。但蔡總統的批評者指責她的政府與北京作對，並使台灣遠離中華文化。

儘管如此，在蔡總統執政8年後，幾乎沒有人會否定台灣的全球地位已經改變。

太陽花學運領袖之一、現任民進黨立委吳沛憶表示：「蔡總統致力推動民主及和平，為台灣在世界舞台上地位日益突出做出巨大貢獻。她是國家的傑出大使。」

在蔡總統任內，台灣雖然失去10個邦交國，多數是太平洋及加勒比海地區小國；但同時與美國、英國、日本及歐洲等世界強權的非官方關係卻大幅提升，這些強權皆日益擔心中國的侵略性。

此外，蔡總統任內經歷2位美國總統前任川普（Donald Trump）與現任拜登（Joe Biden），而要想辦法如何與這兩個風格截然不同的美國政府接觸。她還得應付COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情危機帶來的混亂。

日經亞洲表示，親中的國民黨卻抱持不同看法。在中國共產黨眼中，蔡英文背負的罪惡是拒絕認同兩岸同屬一中。國民黨知名政治人物蘇起最近便說，蔡英文鼓勵台灣人民擁抱台灣人身分而非中國人身分，是犯下「嚴重錯誤」，已經跨越「致命紅線」。

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但吳沛憶將蔡總統受歡迎程度與前總統馬英九相比。馬英九任內與中國簽署具爭議性的服務貿易協議，引爆太陽花運動阻止協議生效，他的任期因此留下汙點；他任內支持率也一度跌至只剩9%。

吳沛憶表示：「馬英九可能基於揮之不去的思鄉之情，而一直想要向中國靠攏，結果造成台灣的選擇受限。台灣在蔡英文領導下卻能走向國際，蔡政府也非常受到國際社會信任。看看蔡英文卸任前的支持率，顯示她仍深受民眾愛戴。」（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1130518