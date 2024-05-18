520前夕 加拿大放映「看不見的國度」展示台灣民主

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（中央社記者胡玉立多倫多17日專電）台灣舉行520總統就職典禮前夕，加拿大紀錄片組織Hot Docs將在19日傍晚，於多倫多公開放映由美國導演葛靜文 （Vanessa Hope）執導、以台灣民主發展為主軸的紀錄片「看不見的國度」（Invisible Nation）。

駐多倫多辦事處長陳錦玲向中央社表示，這部影片選在台灣總統就職典禮前夕，蔡英文總統卸任前一天在多倫多上映，或許是主辦單位的巧妙安排；用這部紀錄片回顧蔡英文執政8年期間，帶領台灣走向世界，讓台灣被看見，不再是「看不見的國度」。

陳錦玲鼓勵加國朋友趁著周末長假，前往市中心Hot Docs Ted Rogers電影院觀賞這部影片，來認識台灣在捍衛自由民主路上的努力，同時慶祝亞洲民主燈塔台灣新任正副總統的就職。

「看不見的國度」也是Hot Docs今年規畫的「投票之年」（Year of the Vote）系列紀錄片首推影片。

Hot Docs官網指出，今年全球有一半以上人口參與投票，決定國家的未來，Hot Docs推出「投票之年」系列，以茲紀念；「這些引人入勝的紀錄片揭露了當今民主面臨的挑戰，同時展現了寶貴的希望燈塔。」

Hot Docs寫道：「今年，全球民主國家面臨多種威脅，包括民粹主義抬頭、有系統地壓制記者、壓制言論自由、假訊息和干預選舉、不受約束的資本主義等等；民主制度正面臨風險。」

「這些來自台灣、印度、巴基斯坦、美國、墨西哥和俄羅斯等國家的電影以及今年Hot Docs國際紀錄片影展的幾部熱門影片，將凸顯全球民主的不穩定狀態，同時緊急呼籲我們公民盡一切努力來保護民主。」

Hot Docs描述，葛靜文的「看不見的國度」史無前例地接觸台灣現任國家元首，深入訪查台灣首位女總統蔡英文的選舉和任期作為；該片「深刻且充滿張力」，「生動描述了蔡英文在美國和中國巨大地緣政治力量之間求取平衡，為國家希望和夢想『走鋼索般』的歷程。」

該片在多倫多放映時，會先播放葛靜文預錄的一段介紹。Hot Docs形容葛靜文以節制的觀察風格，捕捉到蔡英文在台灣充滿活力的民主制度下工作，同時尋求國際社會對台灣生存權的充分認可。

Hot Docs並寫道，「在俄羅斯入侵烏克蘭暴露出威權侵略威脅始終存在之際，『看不見的國度』將焦點集中到台灣爭取自治和免於恐懼的自由的鬥爭上」。

「看不見的國度」由葛靜文以近7年時間拍攝，2023年完成，片長85分鐘。

蔡英文17日甫於總統府接見加拿大國會520正副總統就職慶賀團一行11人，由加台國會議員友好協會會長暨加拿大聯邦眾議院國際貿易委員會主席史葛洛（Judy Sgro）所率領。（編輯：陳慧萍）1130518