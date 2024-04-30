日經：太陽花學運影響深遠 更年輕世代續求變革

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（中央社台北30日綜合外電報導）「日經亞洲」報導，對將上任的台灣新總統賴清德而言，當年太陽花學運帶來的影響舉足輕重。這場學運為民主進步黨執政奠定基礎，而在十年後，後太陽花世代繼續訴求新變革。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）特約撰稿人周浩霖（Thompson Chau）撰文指出，太陽花學運為總統蔡英文2016年勝選奠定基礎；她2020年更在中國鎮壓香港民主示威的背景下，以創歷史紀錄的得票壓倒性勝選；賴清德則在今年1月大選中勝出，使得民進黨連續3屆執政。

當年參與太陽花學運的吳沛憶今年2月以新科立委之姿名正言順入主立法院。近十年前，她曾經於暗夜潛入這棟大樓，與數百名年輕示威者一起占領議場，展開反對政府計劃與中國拓展更緊密經濟關係的群眾運動。

時任總統馬英九及中國國民黨推動與北京簽署爭議性的服貿協議，最終遭到太陽花學運阻撓。國民黨曾經長期統治台灣，支持更緊密的對中國關係。

吳沛憶所屬的中間偏左民進黨支持與主要民主國家結盟，而非與中國。民進黨即將展開第3個執政任期，觀察家預期，隨著總統當選人賴清德5月20日正式就職，將引發北京發動逾越台海中線的新一波軍事侵犯。

現年37歲的當年學運領袖吳沛憶表示：「中國對台灣社會和政治無所不在的滲透，以及中國的軍事、經濟和造假資訊戰，讓我們比許多國家更早意識到危險。這就是我們為何挺身反馬英九對中貿易協議的原因。」

吳沛憶指出：「經由這場運動，台灣社會形成強有力的共識，也就是我們須在政治和經濟上都確保靠我們自己，而非受到中國束縛。」她指出，像她這樣的前學運領袖已開始了解立法機構如何運作，並且尋求透過選票帶來改變。

太陽花學運參與者及觀察家指出，雖然國民黨仍是台灣政治生活中一股主要勢力，但台灣抗拒中國影響力的趨勢截至目仍因當年學運的深遠影響而根深柢固。今年總統大選民進黨拿下40%選票，國民黨獲1/3選票但重回國會第一大黨。

1987年台灣解除實施近40年的戒嚴令。上述人士表示，太陽花學運由1987年後出生的台灣人參與，這場學運的影響將可確保台灣繼續對抗過去那種獨裁統治。2014年學運期間鎮暴警察的嚴厲鎮壓，適足以反映昔日的獨裁高壓。

對於更年輕世代而言，對民進黨和國民黨確立的秩序一體質疑的情況似乎值得正視。

台灣出版業者、現任大塊文化董事長郝明義說：「太陽花是由台灣戒嚴結束後出生的世代發起。」郝明義曾為反服貿而辭去馬英九的國策顧問一職。

他告訴日經亞洲，太陽花學運表面上似乎是台灣年輕人對國民黨政府政經政策的反抗，但這場示威也代表年輕世代在心態及價值觀上對於前人的抵抗。

郝明義說，主要政黨面臨的挑戰在於如何跟上台灣更年輕世代。他警告，國民黨及民進黨似乎都無法完全贏得更年輕世代認同，包括熟悉社群媒體的後太陽花世代年輕人。

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他表示：「我們在台灣看到的許多（爭論）並非純粹出自政策分歧，而是年輕人與長輩間的世代衝突。」

政治大學政治學者、博士論文著重於太陽花學運的南樂（Lev Nachman）表示：「這場示威定義了一個世代的政治覺醒，也是一整批現已成名政治家的生涯起點。無論北京當局想要什麼，都無法抹煞太陽花對於台灣認同及政治態度演進的影響。」（譯者：陳正健/核稿：何宏儒）1130430