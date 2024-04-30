賴清德突襲吳崢直播節目 宣傳5/4見面會號召青年入黨

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（中央社記者葉素萍台北30日電）民進黨直播節目「老闆叫我開直播」今晚由發言人吳崢主持，來賓是政策會執行長王義川，直播中民進黨主席賴清德突然現身，期許把民進黨Youtube頻道訂閱數衝破10萬人。民進黨明天也加開直播，並邀請副總統當選人蕭美琴擔任來賓。

民進黨5月4日將舉辦入黨見面會，由吳崢與王義川擔任入黨推薦人，活動今晚開始報名。為此，吳崢與王義川在網路上較勁人氣。今晚的「老闆叫我開直播」直播節目，正當兩人為活動KPI針鋒相對時，賴清德忽然突襲直播現場並吐槽兩人說，重點不在個人人氣，個人的虛名不重要，誰有實力號召更多理念相同的夥伴入黨才重要。

賴清德向收看直播的觀眾打招呼並表示，王義川跟吳崢兩人都很認真，是民進黨的兩大支柱，但還需要大家再多鞭策。賴清德還給兩人訂下目標，第一、5月4日（週六）入黨簽名見面會，要努力號召更多年輕世代入黨；第二、讓民進黨頻道訂閱達到10萬人。

賴清德笑說，今天給一個短期跟一個中期目標，期望吳崢跟王義川努力朝目標前進，至於長期以後再跟兩人討論。

老闆親自到直播現場督軍訂KPI，王義川苦笑表示，賴清德的加油打氣，是不是在給兩人壓力。賴清德則回應，壓力就是加油打氣，有壓力才會成長。吳崢表示，賴清德突襲的「放送事故」完全不在節目流程中，讓人冷汗直流。 （編輯：楊凱翔）1130430