藍委提核電延役草案 民進黨：能源轉型腳步不變

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（中央社記者葉素萍台北24日電）國民黨立委今天提出「核子反應器設施延役條例草案」，盼為核電廠延役解套。民進黨發言人吳崢表示，民進黨對於能源轉型的態度和腳步都不會改變，同時尊重立法院各立委提出的相關法案。

國民黨立委賴士葆等人今天在立法院召開記者會提出「核子反應器設施延役條例草案」，盼為核電廠延役解套，在核能安全條件下，維持核能發電，降低能源危機。

吳崢今天回應，民進黨從去年選舉到現在，非常清楚地向社會大眾報告能源政策，民進黨對於能源轉型的態度和腳步都不會改變，同時尊重立法院各立委提出的相關法案。

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另外，國民黨主席朱立倫今天指出，520後國民黨立法院黨團會依照憲法規定，要求、邀請總統當選人賴清德，到立法院國情報告，負責任地對於憲政亂象、兩岸關係和平穩定表達態度。

吳崢回應，賴清德從去年選舉期間到現在都表示過數次，未來是非常有意願在合憲的狀況下去尊重立法院的決議，只要立法院有做出這樣的決議和邀請，賴清德都會到國會，向大家報告。（編輯：張若瑤）1130424