「從心出花」農產上架全聯 用購買力挺花蓮農民

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）為協助花蓮地震後農產順利銷往外縣市，農糧署今天表示，推動「從心出花」花蓮農產品行銷計畫，即日起包含龍鬚菜等，在全聯北部227間門市開賣，呼籲消費者力挺。

4月3日花蓮強震造成蘇花公路及多處橋梁受損，農業部啟動蘇花公路中斷農產品運費補助作業，農業部農糧署今天表示，也規劃「從心出花」花蓮農產品行銷活動，結合通路協助農民銷售農產到北部。

農糧署說，21日起，台北市全區、新店、板橋、三、永和、汐止及土城等地的全聯北部227間門市，推出貼有「從心出花」字樣的花蓮農產品銷售，品項包含龍鬚菜、黑柿番茄、南瓜及栗子南瓜等。

農糧署進一步說明，「台灣農產嘉年華」、「農良直賣所」、「買魚去」及「鱻魚購」4大電商平台建置「從心出花」花蓮農特產品行銷專區，消費者可從多元管道選購，以實際行動支持地震災區的農民。（編輯：陳清芳）1130422