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嘉義長庚引進微創角膜移植手術 病患術後重見光明

2024/3/27 14:02
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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）嘉義長庚引進微創角膜後彈力層內皮移植手術（DMEK），王姓病患2個月前接受角膜移植，目前已看得見；醫師說，較傳統手術降低出血、感染與排斥機會，9成患者術後復原良好。

嘉義長庚醫院今天召開記者會，眼科醫師陳南妮展示手術成果，接受手術的85歲王姓病患表示，他之前失明1年多，2個月前接受角膜移植，目前已看得見，感恩醫師與捐贈者。

陳南妮簡報指出，王姓病患是開白內障手術後，左眼角膜內皮細胞層缺氧損壞失明，手術移植角膜後彈力層內皮，角膜從混濁水腫回復透明清澈，疼痛及畏光症狀也大幅改善，視力已逐步恢復。

陳南妮說，她已在嘉義長庚完成10例手術，僅移植內皮細胞，傷口小且縫線少，降低出血、感染、術後散光與排斥機會；手術恢復期較短，術後的視力大幅改善。

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長庚醫院眼科醫師孫啟欽說，DMEK手術在全世界而言都不是簡單的手術，適用於人工水晶體相關之水疱性角膜病變、先天性角膜內皮細胞失養症等。長庚體系醫院已完成百例以上，約9成患者術後復原狀況良好。

孫啟欽也提到，台灣移植眼角膜的醫術日益精進，但欠缺捐贈角膜，很多人還在等待重見光明，希望大家能打破死後必須全屍入葬的觀念，遺愛人間。（編輯：郭諭儒）1130327

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