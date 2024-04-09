左眼皮狂跳以為發財 雙眼難睜就醫發現眼瞼痙攣症

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）53歲男性工程師左眼皮跳動，心想俗話說「左眼跳財，右眼跳災」，趕緊買樂透盼財富自由，未料眼皮越跳越嚴重，甚至兩眼幾乎睜不開，生活大受影響，就醫發現眼瞼痙攣症上身。

眼皮跳不停，俗話說「左眼跳財，右眼跳災」，但如果持續跳動超過2週或影響日常生活，書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓今天在衛教記者會中提醒，應儘早就醫。

黃啟訓解釋，眼瞼痙攣症屬於一種特殊的局部肌張力異常症，發生率約萬分之1，因診斷困難，實際發生率可能更高，且大部分是原發性，也就是原因不明，其他續發性的致病原因包括腦炎、巴金森氏症、止吐藥或精神疾病藥副作用等。

眼瞼痙攣症好發於50至60歲間，男女發生比例為3比7。黃啟訓說，初期經常會有眼睛疲勞痠脹、畏光或乾眼症的現象，接著眨眼次數增加，眼瞼緊閉的現象會愈來愈嚴重，甚至可能眼睛幾乎張不開。

他以最近收治的工程師為例說明，這名個案幾個月前開始發現左側眼皮偶而會有跳動的現象，趁著農曆過年前買了好幾張彩券，但結果農曆年過了沒有中獎，左側眼皮卻越跳越嚴重，連右側眼皮也開始跟著跳動，最近跳到張眼困難。

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眼皮不斷跳動，嚴重影響工程師的工作，心情也大受打擊，就醫檢查揪出是眼瞼痙攣症作亂，經藥物治療及肉毒桿菌素眼周局部注射肉毒桿菌素治療後，眼皮總算不再抽動。

黃啟訓強調，研究指出，由於眼瞼痙攣症發病早期症狀較不明顯，一半的個案從發病到正確診斷往往需至少1年以上的時間，有1/3的病人會因此引發焦慮症、憂鬱症；罹患眼瞼痙攣症千萬不要緊張，只要做出正確診斷並及早接受適當治療，一般而言，都可以很快得到良好的療效。（編輯：管中維）1130409