孟洛短篇小說集新譯本推出 思索何謂「好女人」

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）諾貝爾文學獎得主、加拿大作家艾莉絲．孟洛日前逝世，享耆壽92歲。她的短篇小說集「好女人的心意」近期推出新譯本，收錄8篇思索何謂「好女人」，讓女性從他人附屬掙脫而出故事。

艾莉絲．孟洛（Alice Munro，又譯：艾莉絲．孟若）生前以短篇小說聞名，被譽為「當代短篇小說大師」。她在2013年榮獲諾貝爾文學獎，是第13名獲獎的女性作家，也是首名獲此殊榮的加拿大人。知名著作包括「幸福陰影之舞」、「你以為你是誰啊」等。

「當我放棄夢想、快樂、自己的房間，他們說，我真是一個好女人。」孟洛在「好女人的心意」（The Love of a Good Woman）一書中拋出巨大疑問：「所謂的『好女人』是什麼？」她們似乎永遠在家，安分守己，照著世俗的軌跡結婚生子。

根據木馬出版書訊，孟洛深刻寫出這些女性「不甘願就此」的幽微情緒，她們不再只是扁平、為他人而存在的角色。故事中的每一個她，即使只能待在小小的房子裡，也始終不忘探詢自由、自我的意義。

然而，孟洛並非只一味寫出女性的離開，使讀者椎心的，更多的是她們的掙扎：在看顧家庭、日復一日的平庸日常中，一方面深愛著孩子，也習於安定之下，與她們被時代壓抑的野心時時搏鬥。

木馬出版指出，「好女人的心意」最初於1998年出版，是孟洛中後期的作品。

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孟洛向來嫻熟營造人與人的緊張氛圍，故事裡更屢屢出現懸疑情節，包含女子莫名踏入充滿體液氣味的小屋、在車子裡的屍體等，編織巧妙，呈現孟洛寫作的膽識，也間接使這些女性角色透露性格裡的生猛、追尋愛、追索自我存在的意義。

有些故事以「女兒」的視角出發，有些以「母親」的視野回望。她們有時是被遺棄之人；有時則成了拋棄一切之人。不管歷程如何，在孟洛筆下，她們都在成為一個「完整的人」的路上。（編輯：李亨山）1130518