泰歌手塔農楚姆羅恩來台開唱 想去龍山寺、買彩券

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北17日電）泰國歌手塔農楚姆羅恩（Nont Tanont）明晚將在台灣開唱，他表示，今年最期待就是來台灣開的演唱會，也想體驗夜市美食，更不想錯過珍珠奶茶，或是去龍山寺祈福、買彩券。

塔農楚姆羅恩在「泰國好聲音1」奪冠，之後又參加「泰國蒙面歌王」第4季奪下冠軍掀起關注，而他有3首歌曲Melt、「依靠」和「無法克制自己」在YouTube上有破億次點擊，是泰國備受注目的年輕歌手。

塔農楚姆羅恩今天受訪表示，這次是他第一次來到台灣，因為喜歡逛台灣的城市，現場媒體推薦他去逛台北101和龍山寺。他笑回，想去龍山寺拜拜並購買彩券，如果中獎也會跟在場媒體分享。

塔農楚姆羅恩表示，這次為了台灣粉絲學了中文問候詞，像是「很開心來到台灣。」「大家有想我嗎？」他說，這次台灣演唱會是今年最期待的一場演出，「我其實有把演唱會的時間加長，希望讓大家更盡興，雖然不知道粉絲會不會睡著，但如果睡著也是聽著美妙音樂入睡。」

塔農楚姆羅恩說，自己從4歲開始就很喜歡唱歌，表演欲也很高昂，「身邊的人會鼓勵我上台表演，不過，他們沒有鼓勵我，我也會自己上台。」

塔農楚姆羅恩從國中就跟同學組樂團，但當時處於變聲期不敢唱歌，他擔任的是鼓手，卻因為要幫女主唱代打、臨時上陣，「最後在朋友的鼓勵下開始唱歌，加上樂團想轉型成更有力量的類型，就以男主唱方式演出。」

塔農楚姆羅恩表示，這次來台灣的印象很深刻，在機場也受到粉絲很多歡迎，「希望讓泰國的粉絲都可以一起來台灣旅遊，感受台灣的熱情。」（編輯：陳政偉）1130517