新北坪林茶鄉賞螢趣 白天逛老街傍晚親近火金姑

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市觀旅局今天表示，微涼夜晚伴著螢光，是親近自然及珍惜生態的最佳天然教室。坪林屬水源區生態完整，還可欣賞「鷺鷥公寓」育雛；平溪、土城山區光害少，都是最佳賞螢點。

新北市政府觀旅局今天表示，新北景區有不少賞螢秘境，民眾走訪美麗山水，傍晚還可欣賞螢火蟲飛舞的美麗身姿。賞螢應穿長袖、長褲，以布鞋或雨鞋為佳。也不要捕捉螢火蟲，或破壞繁殖環境。

坪林區長周慶珍告訴中央社記者，坪林區位於翡翠水庫上游，全區屬於水源保護區，自然生態豐富沒污染；北勢溪親水吊橋周邊步道、九芎根親水公園等地，都是欣賞閃閃螢光的秘境；且坪林交通方便，國道5號即可到達。

周慶珍說，白天可到茶鄉體驗山水美景，也可親近坪林老街許多返鄉青年經營的甜品蛋糕店、複合創生餐廳、甚至享受獨立書店的寧靜；晚上前往河邊小徑、紫東產業道路、漁光國小校區賞螢，是最慢活的休閒。

她說，尤其坪林拱橋旁的「鷺鷥公寓」，可以觀察大量白鷺鷥、黃頭鷺及夜鷺等築巢，近距離觀賞育雛生態。

觀旅局說，新店區和美山步道兩側可見螢火蟲飛舞的浪漫景色；土城區「桐花公園」也可欣賞火金姑生態；無光害的平溪山區，白天逛老街、瀑布，傍晚可前往菁桐及平溪老街附近，探訪夢幻螢光。

觀旅局提醒賞螢安全，建議盡量在當地導覽或居民帶領下前往，不要踩踏草地傷害螢火蟲，也可學習螢火蟲棲息地相關知識與繁衍環境。（編輯：李錫璋）1130512