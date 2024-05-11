本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北美抬頭就見彩色極光 台僑興奮尖叫嗨翻
首頁 / 生活
淨零碳排
永續台灣
新聞專題
永續台灣1/300
首頁 / 生活

巴黎國際發明展 台灣奪13金歷年最多

2024/5/11 21:08（5/12 09:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第123屆巴黎國際發明展10日晚間頒獎，台灣66件專利創作參展，共獲得13金、17銀、36銅，為歷年最多金牌。圖為無塑紙箱、寵物生理項圈、瀝水籃與無塑垂直農場獲金獎肯定。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年5月11日
第123屆巴黎國際發明展10日晚間頒獎，台灣66件專利創作參展，共獲得13金、17銀、36銅，為歷年最多金牌。圖為無塑紙箱、寵物生理項圈、瀝水籃與無塑垂直農場獲金獎肯定。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年5月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎11日專電）第123屆巴黎國際發明展昨晚頒獎，台灣有66件專利創作參展，共獲13金、17銀、36銅，為歷年金牌數量最多。其中一項金獎作品絲瓜絡泡棉是以天然絲瓜絡纖維取代無機泡棉塊，達到廢塑與負碳。

台灣發明結合創造力、人文關懷與先進AI技術，在國際大展中發光發熱。

巴黎國際發明展（Concours Lépine）為全球歷史最悠久發明展，5月1日至12日在凡爾賽門展覽中心（Porte de Versailles）展出，10日晚上舉辦頒獎儀式。台灣今年66件專利得獎，發揚創辦人雷平（Louis Lépine）從生活中取經的精神，發明獲評審肯定。

台灣代表團是外國參展代表團最大，至今已14年參展。駐法代表處副參事王文瑋代表出席頒獎儀式，並受邀坐在台上貴賓席，與評審長比鄰，可見主辦單位對台灣代表團的重視。

參加本屆巴黎國際發明展的台灣團作品非常生活化，深得年輕民眾喜愛，達到良好的台法民間交流。圖中小女孩表示想當發明家，正仔細詢問台灣發明作品。（徐捷中提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年5月11日
參加本屆巴黎國際發明展的台灣團作品非常生活化，深得年輕民眾喜愛，達到良好的台法民間交流。圖中小女孩表示想當發明家，正仔細詢問台灣發明作品。（徐捷中提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年5月11日

獲金獎肯定的傑萌生技執行長林靖婷向中央社表示，團隊「愛寵物的科技人」為了更好地照顧如家人般的寵物，寵物居家智能生理監測項圈把照護穿戴式裝置應用在寵物上，並連結應用程式（app）與人工智慧（AI）。

產品可蒐集寵物日常生理數據，透過「標籤」（tag）進行自動整理分析。蒐集到的大數據也可跟「毛孩界」的上中下游整合，把人類健康照護的理念與應用，套用在毛孩身上。

林靖婷指出，參與發明展過程中與遇到許多獸醫，也受邀訪問巴黎獸醫院，醫生對商品非常讚歎，並表示盼望類似產品已20年。有了穿戴裝置，飼主可隨時知道寵物狀態，也可把資料同步給醫生，透過AI分析趨勢，方便監控。

以科技創新而言，「台灣是很棒的，上中下游產業鏈完整。硬體有晶片，最先進的技術也在台灣，加上AI在台灣蓬勃發展，軟硬體搭配，台灣相較於歐洲走得相當快」，林靖婷說。

國立聯合大學工業設計系3年級學生蔡宗翰和團隊獲得兩項金獎，其中一個是無塑料環保包裝紙箱。靈感來自不需膠帶、沾濕便可附著的郵票。

團隊把背膠塗於紙箱上，加上研發的塗水裝置，省去膠帶黏貼以降低碳排與汙染，也避免膠帶無法正確回收的困擾。

蔡宗翰覺得能得獎很不可思議。他告訴記者，創作過程中老師常提醒不要害怕失敗；校長也提供機會和經費補助，對他們幫助很大。

對於科技人才培育，聯合大學校長李偉賢指出，台灣年輕人很優質且有潛力，「讓年輕人能永續察覺，有人文關懷。我們提供好的環境、師資，讓學生發想、創新發揮，接軌世界」。

巴黎發明展團長徐捷中也有兩件作品獲金獎。一是由消防員原創的「避難不丟包」。商品不僅有海豹部隊同款的吸震墊保護頭部，還包含消防員認為最重要的災難應對必需品，如客製化的血型標與地圖。

另一件作品則是光鮮綠蔬絲瓜絡泡棉。他指出，垂直農場有個夢魘，即內部原本可回收的小塑膠塊，但若植物的根和塑膠合在一起就難以回收，每年都有上噸塑膠片被丟棄。

因此團隊研發以天然絲瓜絡纖維取代無機泡棉塊，不僅廢塑，絲瓜絡生長時還能吸碳，達成負碳。另外，絲瓜絡保水性佳，植物還生長更好。徐捷中表示，今年買氣比去年更熱絡，更有法國垂直農場表明想到台灣取經交流。

提到台灣科技創新優勢，他分析，台灣AI發展逐漸成熟，但也強調，「科技要建構在發明人有足夠的觀察力與創造力上，否則空有晶片、AI也只是工匠，而非原創者。台灣鼓勵新創的環境很棒，創造力與創業風氣在亞洲數一數二」。

1901年，巴黎警察局長雷平為增加法國創意製造商的競爭力舉辦「雷平發明展」，在歐洲享有極高知名度。圓珠筆、可攜式吸塵器、拋棄式刮鬍刀都因發明競賽而嶄露頭角。

自1929年起，巴黎國際發明展便受邀與1904年起辦的巴黎國際博覽會（Foire de Paris）共同舉行，每年吸引近50萬人潮參觀。（編輯：馮昭）1130511

第123屆巴黎國際發明展於10日頒獎。圖為台灣的涂火龍公司，攤位旁邊總是人潮滿滿。（徐捷中提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年5月11日
第123屆巴黎國際發明展於10日頒獎。圖為台灣的涂火龍公司，攤位旁邊總是人潮滿滿。（徐捷中提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年5月11日
台灣團隊發明智慧毫針計數器、竹炭鍋、AI跟蹤機器人、避難不丟包等作品10日在巴黎國際發明展獲頒金獎，由評審團主席拉維尼耶（René Lavergne，後左1）、駐法代表處副參事王文瑋（後中）、代表團顧問賴作松（後右1）見證。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年5月11日
台灣團隊發明智慧毫針計數器、竹炭鍋、AI跟蹤機器人、避難不丟包等作品10日在巴黎國際發明展獲頒金獎，由評審團主席拉維尼耶（René Lavergne，後左1）、駐法代表處副參事王文瑋（後中）、代表團顧問賴作松（後右1）見證。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年5月11日
無塑膠帶台、真空環保矽膠袋、超音波清洗機、隔音艙、寵物偵測器等台灣作品10日晚間獲巴黎國際發明展金獎，「健康安全」與「無塑」為今年得獎趨勢之一。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年5月11日
無塑膠帶台、真空環保矽膠袋、超音波清洗機、隔音艙、寵物偵測器等台灣作品10日晚間獲巴黎國際發明展金獎，「健康安全」與「無塑」為今年得獎趨勢之一。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年5月11日
#台灣
#金牌
#蔡宗翰
#淨零台灣
延伸閱讀
瑞士日內瓦國際發明展 台灣代表團獲16金12銀7銅甲殼素助鐵皮屋頂降7度 台灣開發全球首款環保散熱薄膜中山大學新技術化稻稈甘蔗渣為綠金 可替代塑膠還能當滅火劑小學生構思太陽能轉換氫能裝置 獲青少年發明家獎
永續台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
裕隆拚淨零 估2025廠區綠電發電達用電量1.7倍
172.30.142.80
更多編輯台推薦新聞：