巴黎國際發明展 台灣奪13金歷年最多

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（中央社記者曾婷瑄巴黎11日專電）第123屆巴黎國際發明展昨晚頒獎，台灣有66件專利創作參展，共獲13金、17銀、36銅，為歷年金牌數量最多。其中一項金獎作品絲瓜絡泡棉是以天然絲瓜絡纖維取代無機泡棉塊，達到廢塑與負碳。

台灣發明結合創造力、人文關懷與先進AI技術，在國際大展中發光發熱。

巴黎國際發明展（Concours Lépine）為全球歷史最悠久發明展，5月1日至12日在凡爾賽門展覽中心（Porte de Versailles）展出，10日晚上舉辦頒獎儀式。台灣今年66件專利得獎，發揚創辦人雷平（Louis Lépine）從生活中取經的精神，發明獲評審肯定。

台灣代表團是外國參展代表團最大，至今已14年參展。駐法代表處副參事王文瑋代表出席頒獎儀式，並受邀坐在台上貴賓席，與評審長比鄰，可見主辦單位對台灣代表團的重視。

參加本屆巴黎國際發明展的台灣團作品非常生活化，深得年輕民眾喜愛，達到良好的台法民間交流。圖中小女孩表示想當發明家，正仔細詢問台灣發明作品。（徐捷中提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年5月11日

獲金獎肯定的傑萌生技執行長林靖婷向中央社表示，團隊「愛寵物的科技人」為了更好地照顧如家人般的寵物，寵物居家智能生理監測項圈把照護穿戴式裝置應用在寵物上，並連結應用程式（app）與人工智慧（AI）。

產品可蒐集寵物日常生理數據，透過「標籤」（tag）進行自動整理分析。蒐集到的大數據也可跟「毛孩界」的上中下游整合，把人類健康照護的理念與應用，套用在毛孩身上。

林靖婷指出，參與發明展過程中與遇到許多獸醫，也受邀訪問巴黎獸醫院，醫生對商品非常讚歎，並表示盼望類似產品已20年。有了穿戴裝置，飼主可隨時知道寵物狀態，也可把資料同步給醫生，透過AI分析趨勢，方便監控。

以科技創新而言，「台灣是很棒的，上中下游產業鏈完整。硬體有晶片，最先進的技術也在台灣，加上AI在台灣蓬勃發展，軟硬體搭配，台灣相較於歐洲走得相當快」，林靖婷說。

國立聯合大學工業設計系3年級學生蔡宗翰和團隊獲得兩項金獎，其中一個是無塑料環保包裝紙箱。靈感來自不需膠帶、沾濕便可附著的郵票。

團隊把背膠塗於紙箱上，加上研發的塗水裝置，省去膠帶黏貼以降低碳排與汙染，也避免膠帶無法正確回收的困擾。

蔡宗翰覺得能得獎很不可思議。他告訴記者，創作過程中老師常提醒不要害怕失敗；校長也提供機會和經費補助，對他們幫助很大。

對於科技人才培育，聯合大學校長李偉賢指出，台灣年輕人很優質且有潛力，「讓年輕人能永續察覺，有人文關懷。我們提供好的環境、師資，讓學生發想、創新發揮，接軌世界」。

巴黎發明展團長徐捷中也有兩件作品獲金獎。一是由消防員原創的「避難不丟包」。商品不僅有海豹部隊同款的吸震墊保護頭部，還包含消防員認為最重要的災難應對必需品，如客製化的血型標與地圖。

另一件作品則是光鮮綠蔬絲瓜絡泡棉。他指出，垂直農場有個夢魘，即內部原本可回收的小塑膠塊，但若植物的根和塑膠合在一起就難以回收，每年都有上噸塑膠片被丟棄。

因此團隊研發以天然絲瓜絡纖維取代無機泡棉塊，不僅廢塑，絲瓜絡生長時還能吸碳，達成負碳。另外，絲瓜絡保水性佳，植物還生長更好。徐捷中表示，今年買氣比去年更熱絡，更有法國垂直農場表明想到台灣取經交流。

提到台灣科技創新優勢，他分析，台灣AI發展逐漸成熟，但也強調，「科技要建構在發明人有足夠的觀察力與創造力上，否則空有晶片、AI也只是工匠，而非原創者。台灣鼓勵新創的環境很棒，創造力與創業風氣在亞洲數一數二」。

1901年，巴黎警察局長雷平為增加法國創意製造商的競爭力舉辦「雷平發明展」，在歐洲享有極高知名度。圓珠筆、可攜式吸塵器、拋棄式刮鬍刀都因發明競賽而嶄露頭角。

自1929年起，巴黎國際發明展便受邀與1904年起辦的巴黎國際博覽會（Foire de Paris）共同舉行，每年吸引近50萬人潮參觀。（編輯：馮昭）1130511

第123屆巴黎國際發明展於10日頒獎。圖為台灣的涂火龍公司，攤位旁邊總是人潮滿滿。（徐捷中提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年5月11日

台灣團隊發明智慧毫針計數器、竹炭鍋、AI跟蹤機器人、避難不丟包等作品10日在巴黎國際發明展獲頒金獎，由評審團主席拉維尼耶（René Lavergne，後左1）、駐法代表處副參事王文瑋（後中）、代表團顧問賴作松（後右1）見證。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年5月11日